به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب آثار متقاضی حضور در سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) متشکل از رضا خرم، ناصر ایزدی و بردیا صدرنوری اسامی نهایی پذیرفته شدگان شرکت در مرحله رقابتی بخش های «اجراهای گروهی»، «اجراهای دو و سه نفره» و «اجراهای تک نوازی و تک خوانی» این دوره از جشنواره را اعلام کردند.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اسامی پذیرفته شدگان راه یافته به مرحله رقابتی به شرح زیر اعلام شده است:

پذیرفته شدگان بخش «اجراهای گروهی»

ارکستر بزرگ کودکان و نوجوانان «چکاوک شیدا»، مدرسه «آفتاب آذرین»، آموزشگاه موسیقی «هنرمند»، گروه «گل های جاویدان (وابسته به ارکستر گل های کرمان)» به سرپرستی پویا بنی اسدی، گروه «گل های نو (وابسته به ارکستر گل های کرمان)» به سرپرستی پویا بنی اسدی، ارکستر کودکان «باران» به سرپرستی وحید خرمی، گروه «مهر نواز» به سرپرستی آرمان حیدریان، دبستان دخترانه «مهر آسا»، آموزشگاه موسیقی «سارنگ کرج»، مدرسه «هنرهای زیبا و موسیقی» به سرپرستی مهرداد بابک پور، آموزشگاه «ملودی کهن»، گروه «مهر و ماه» از آموزشگاه موسیقی «آوای فارابی» به سرپرستی علی ابراهیمی، آموزشگاه «میلاد»، گروه «ترنم مهر» به سرپرستی زهرا کریمی.

پذیرفته شدگان بخش «اجراهای دو و سه نفره»

تبسم احمدی و فاطمه اخوان (هم نوازی تار و تمبک)، آنیتا آموزگار و امیر مهدی رئیسی (هم نوازی پیانو و تمبک)، مهبد عرفانی و علی بزرگ ضیا بری (هم نوازی ویولن و تمبک)، ایلیا غفاری و مهدیه صادق زاده الماسی (هم نوازی سنتور و تمبک)، میر ارشیا مسلمی عقیلی و میر ماهور مسلمی عقیلی (هم نوازی تار و تمبک)، کیانوش کبوتران، کیوان کبوتران و صدف افشاری مفرد (هم نوازی پیانو، نی و تمبک)، ریحانه مشیریان و نیلوفر معتمدی فر (هم نوازی ویولن و دایره)، سینا بحرینی و آرمیتا خلیلی بروجنی (هم نوازی ویولن و تمبک)، همایون اسلامی نظری و شهریار اسلامی نظری (هم نوازی ویولن و پیانو)، سهند سفیداری، مسعود جلولی و شایان سلیمانی (هم نوازی تار و تمبک)، ارسلان عبداللهی، مهسا امیری (ویولن و دکلمه)، کیمیا نیک صالحی، صبا کمالی (هم نوازی ویولن و پیانو)، مهشید احمدی و مهدیه احمدی (هم نوازی عود و قانون)، صدف افشاری مفرد، سبا امیری و کیمیا دری دستجردی (هم نوازی قانون و تمبک).

پذیرفته شدگان بخش «اجراهای تک نوازی و تک خوانی»

غزاله اسماعیل زاده، آنیتا اصغری، سجاد عطاء الهی، باران شایان فرد، صبا حاج حسینی، صدرا فلاحی، گلبرگ یاسین زاده، هلنا سعیدی، ترنم ملایی، مهرنوش حسینی نسب، پرهام وفایی، روژین قراخان، نجلا سادات علوی، مبین ترابی، امیررضا مصاحب، طه عارفی، امیر مهدی عنابی، غزل صمدیان، آرین مرادی لنجوانی، محمد مهدی حیدری، سهیل خدایار نژاد، کیانا حکاک، ماهک اردانه، عسل پاکزاد، فربد حناچی، محمد یعقوبی، پوریا محمدپور، سینا نوشادی، دلارام گائینی، یونس ذوالفقاری، محمدرضا صالحی مقدم، امیررضا حاجی زاده، مائده سلیمانی، آیدا پور عطایی، آرگ مارکاریان، سارا وحدانی فر، محمد سینا سهیلی فر، آرمان مهدیه، غزل بهشت نژاد، صبا مرتضی نژاد، ثمین محبی نژاد، ۴۱ هنرمندی هستند که آثارشان به بخش اجراهای تک نوازی سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) راه یافته است.

سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرّم) روزهای ۱۵ تا ۱۷ دی ماه با حضور گروه ها و هنرمندان گروه سنی کودک و نوجوان به دبیری بردیا صدر نوری در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.