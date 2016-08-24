به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری با رسانه ها، با تشریح آخرین جزییات پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اظهار داشت: منظور ما از تخلفات صورت گرفته در بنیاد مربوط به کارکنان این نهاد و کسانی که به ایثارگران خدمت می کنند نیست؛ هدف ما سیستم های اقتصادی بنیاد از قبیل بانک دی و موسسه کوثر بوده است.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سه سال پیش با فراز و نشیب های بسیار در دست پیگیری بوده است، گفت: در این مدت فشارهای بسیاری به ما آوردند که کار را رها کنیم اما کوتاه نیامدیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با گلایه از مجلس نهم عنوان کرد: نگذاشتند تحقیق و تفحص در آن مجلس به نتیجه برسد اما بسیاری از اموالی که غارت شده بود برگرداندیم.

خجسته در ادامه با بیان اینکه در سه سال اخیر ۴۵ نفر برای تحقیق و تفحص کار کرده اند، گفت: ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان پولی نیست که برای تحقیق و تفحص هزینه کرده ایم، در عوض صدها میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است.

وی در ادامه با اشاره به برخی جزئیات تخلفات صورت گرفته در بخش های اقتصادی بنیاد شهید، گفت: کلاه برداری از صرافی بانک دی در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم توسط شرکت فرخناز تجارت کیش یکی از این تخلفات بوده است که با پیگیری هیئت تحقیق و تفحص و برآوردی که از سود و خسارت داشتیم، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: در یک مورد دیگر، بانک دی با اسناد جعلی کار می کرده و فاقد اسناد قانونی بوده است که پیگیری کردیم تا اساسانامه قانونی آن تعیین تکلیف شد و در حال حاضر نیز بانک مرکزی نظارت دقیقی بر این بانک اعمال می کند.

خجسته گفت: در مورد دیگر، یکی از مدیران تشکیلات ۷ میلیارد تومان اختلاس کرده بود که با هماهنگی دستگاه های نظارتی، این فرد دستگیر شد و پول به بیت المال بازگشت.

وی بازگشت هتل سفیدکنار در بندرانزلی به بنیاد شهید را از دیگر اقدامات صورت گرفته در تحقیق و تفحص اعلام کرد و افزود: این ملک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید اظهارداشت: علاوه بر این، املاکی را با تبانی و کلاهبرداری تصاحب کرده بودند مانند ساختمان مرکزی بانک دی و اموال در اختیار شرکتهای ساختمانی کوثر که بسیاری از آنها برگشته است.

دست سلطان شکر از شرکت های اقتصادی بنیاد شهید قطع شد

خجسته در ادامه تصریح کرد: دست سلطان شکر از معاملات در شرکت های اقتصادی بنیاد قطع شد و وضعیت او را تعیین تکلیف کردیم که در شرکت سبحان کارهای عجیبی انجام داده بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده بود این شخص مرده است، گفت: چنین خبری صحت ندارد و او زنده است اما نمی دانیم کجاست.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید با بیان اینکه افراد متخلف در شرکت هایی مانند تهران الکترونیک به دادگاه معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: کلیه پرونده ها و قراردادها ضابطه مند شده و یا اگر مشکلی داشته است، متخلفان به دادگاه معرفی شده اند.

خجسته با بیان اینکه صدها میلیارد تومان از وام های بانک دی مشکوک الوصول بوده است، اظهارداشت: با فشار هیئت تحقیق و تفحص بسیاری از این وام ها که ضمانت هم نداشتند و اعتبارسنجی نشده بودند، به بانک بازگشته است.

وی همچنین به تبانی در خرید و فروش آهن آلات قراضه و اسقاطی توسط مسئولان مربوط به شرکت های شخصی در بخش های اقتصادی بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: هر کیلو گرم آهن را ۳۲۵ تومان خریداری کرده بودند و در عوض کیلویی ۸۵۰ تومان به بانک دی فروخته بودند؛ علاوه بر این ۲۸۰ میلیارد تومان از بیت المال را با یک قرارداد جعلی و سوری غارت کرده بودند که این بخش نیز تعیین تکلیف شد. بانک دی ۸ هزار میلیارد تومان بدون ضمانت و با تبانی وام داده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه به بخش دیگری از تخلفات بخش های اقتصادی بنیاد شهید اشاره کرد و افزود: بانک دی ۸ هزار میلیارد تومان بدون ضمانت و با تبانی وام داده است که در حال حاضر تمام پرونده های تسهیلات در این بانک متوقف شده و در دست بررسی در دادگاه است؛ از این ۸ هزار میلیارد تومان در حال حاضر ۱۸۰۰ میلیارد تومان مشکوک الوصول است که آن را نیز در دست پیگیری داریم.

خجسته گفت: در مورد دیگری از تخلفات، شرکت توسعه دیدار ایرانیان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش مالی و ملکی دارد اما در سال ۹۳ ضرر اعلام کرده بود و در سال ۹۴ نیز اعلام کرده بود که تنها ۲۰ میلیارد تومان سود داشته است! در صورتی که اگر این میزان ارزش مالی و ملکی آن باشد، باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود بانکی داشته باشد.

اکثر نمایندگان مجلس پای کار تحقیق و تحفص نیامدند!

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید با بیان اینکه این تنها گوشه ای از مسائل تحقیق و تفحص از بخش های بنیاد شهید بوده است، تصریح کرد: اکثر نمایندگان مجلس پای کار نیامدند. این در شرایطی است که پاداش پایان خدمت خانواده های شهدا سالهای سال است که باقی مانده و اگر قرار باشد ۲ میلیون تومان به یک ایثارگر وام بدهند، کلی پیچ و خم ایجاد می کنند.

شبکه ۵۰ تا ۷۰ نفری فساد در سیستم های اقتصادی بنیاد شهید

خجسته با بیان اینکه مفاسد اقتصادی مانند اژدهای ۷ سر است، اظهارداشت: در رابطه با این پرونده ۵۰ تا ۷۰ نفر شبکه فساد را تشکیل می دهند که تعدادی دستگیر شده اند و همه آنها تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه تاکنون از این ۷۰ نفر چه تعداد دستگیر شده اند؟ تصریح کرد: نمی توانم عددی اعلام کنم، اما تعدادی دستگیر شده اند و مابقی نیز در روزهای آینده دستگیر می شوند و خبرهای خوبی می شنوید.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید همچنین در پاسخ به سوالی که این افراد در چه دوره ای مسئولیت داشتند؟ گفت: در همه دوره ها بوده اند و در این دولت نیز فقط جابجا شده اند.

دو پیشنهاد/ بخش های اقتصادی از بنیاد شهید جدا شوند

خجسته در ادامه ضمن تشکر از نقش آفرینی رسانه ها و همکاری آنها با هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، تاکید کرد: با توجه به اطلاعاتی که داریم ۲ پیشنهاد به دفتر رهبری و رئیس مجلس ارائه کرده ایم؛ از جمله اینکه سیستم های بانکی و مالی از بنیاد شهید جدا شوند و مسئولان بنیاد فقط به کار خدماتی بپردازند؛ درخواست ما این است که ۱۲ هزار ملک بنیاد شهید تعیین تکلیف شود و عواید آن به ایثارگران برسد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر ما که به رئیس مجلس ارائه دادیم این است که تشکیلات تحقیق و تفحص در مجلس فشل است و هیچ اداره و سازمانی ندارد؛ به همین دلیل تشکیلاتی را پیشنهاد کرده ایم که اگر نهایی شود، تحقیق و تفحص ها را تقویت می کند.

خجسته با بیان اینکه به بانکهای دیگر هم ورود کرده ایم، گفت: در حال حاضر در یکی از بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان بلاتکلیف است که باید تکلیف آن روشن شود.

حکم خدا را باید در میدان آزادی اجرا کنیم تا مفسدان قلع و قمع شوند

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید با بیان اینکه این پرونده در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت در دست پیگیری است، گفت: راه نجات کشور این است که مفاسد اقتصادی را قلع و قمع کنیم؛ باید حکم خدا را در میدان آزادی اجرا کنیم تا مفسدان قلع و قمع شوند، چرا که اگر کوتاه بیاییم همه بیت المال را می خورند و می برند.

وی تاکید کرد: کسانی باید به مسئله نظارت ورود کنند که خودشان هم پاک باشند؛ چرا که با دستمال کثیف نمی شود شیشه کثیف را پاک کرد.

زریبافان تخلفی نکرده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید نیز در این مفاسد دست داشته است یا خیر؟ گفت: انصاف قضیه این است که ایشان هیچ مورد خاصی نداشته و مدیران میانی و اقتصادی مورد داشته اند؛ البته انتقاد ما این است که اگر ایشان مدیریت قوی و کارآمدی اعمال می کرد و نظارت می شد، این مفاسد اتفاق نمی افتاد.

خجسته افزود: معاون پارلمانی ایشان نیز مورد داشته که فعلا در دست بررسی است؛ از جمله اینکه وجوهی را گرفته اند که با وکلا در دوبی قرارداد ببندند اما تکلیف آن معلوم نیست.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تهاتر اموال شهرداری تهران با بنیاد شهید انجام شده است یا خیر؟ گفت: شهرداری خیلی زرنگی کرده و اموال بسیاری را از بنیاد برده است که باید برگرداند.

وی در پایان از همکاری رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از نباید شهید تشکر و تصریح کرد: این پرونده را تا آخر با قدرت پیگیری خواهیم کرد.