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۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

به مناسبت هفته دولت؛

کارمندان نمونه شهرستان دیر تجلیل شدند

کارمندان نمونه شهرستان دیر تجلیل شدند

بوشهر - در ائئینی با حضور مسئولان و به مناسبت هفته دولت، ۶۱ کارمند نمونه ادارت شهرستان دیر با اهداء لوح سپاس و هدایا تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دیر صبح پنجشنبه در این آیین ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک آن به دولتمردان و خدمتگزاران دولت گفت: در هفته دولت امثال در شهرستان دیر شاهد افتتاح و کلنگ زنی ۲۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال خواهیم بود.

 حمزه اعتماد  افزود: امنیت و آرامش امروز کشور در سایه رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام به دست آمده و در سایه این امنیت است که خدمتگزاری شایسته نیز به مردم انجام می شود.

فرماندار شهرستان دیر، خدمت گزاری بی منت، داشتن تقوا را از صفات یک کارمند دانست و گفت: داشتن نیروی قوی، شجاع و مسئولیت پذیر در ادارات و نهادها بزرگترین سرمایه در پیشبرد اهداف است.

در این مراسم ۶۱ کارمند نمونه ادارت شهرستان دیر با اهداء لوح سپاس و هدایا تجلیل شدند.

کد مطلب 3751672

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