اعتماد میان پزشک و بیمار سرمایه نظام سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه استان البرز که شامگاه جمعه در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت در تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطر شهیدان انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: شهدا تعلقات دنیوی خود را برای دفاع از مرز و بوم کشور رها کردند و در مسیر الی الله قدم برداشتند.

وی با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی، iهشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم از جایگاه خاصی بین مردم برخوردار هستند، افزود: امید است بتوان از این افراد والا مقام الگوبرداری خوبی توسط جوانان صورت گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: پزشکان علی رغم تمام ناملایمات، صادقانه مشکل مردم کشور را حل و در این مسیر از توان ۱۰۰ درصدی خود استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱.۵۳ پزشک به ازای هر هزار نفر در کشور وجود دارد در حالی که این مهم در کشورهای پیشرفته به ۴ پزشک می رسد، تصریح کرد: پزشکان مورد تدبیر قرار می گیرند، درصدد رفع مشکلات موجود هستیم.

حریرچی ضمن قدردانی از عملکرد مسئولان بهداشت و درمان استان البرز علی رغم وجود تمام محدودیت و محرومیت ها، گفت: امید است خدمتی در البرز ارائه شود که حتی یک نفر از کرج برای درمان از این منطقه خارج نشود.

وی با تاکید بر اینکه استان البرز از جهات مختلف در بخش بهداشت و درمان از توانایی و ظرفیت بالایی برخوردار است، گفت: اعتماد بین پزشک و بیمار سرمایه عظیمی در این حوزه محسوب می شود.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خدشه دار شدن این اعتماد به نفع هیچ یک از افراد جامعه و نظام سلامت نیست، توجه به ملاحظات طبابت مدرن امروزی، بستر توسعه و بهبود این اعتماد را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه در تمام تحقیقات انجام شده پزشکان همواره مورد اعتماد مردم بوده اند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد این اعتماد افول پیدا کند، بهبود اعتماد به توجه نیاز دارد.