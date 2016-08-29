«همزاد» برای پنجمین نوبت در بازار کتاب دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی برای پنجمین نوبت در چهارسال گذشته ترجمه سروش حبیبی از رمان «همزاد» اثر فئودور داستایوسکی را منتشر کرد.
همزاد در اواخر ژانویه ۱۸۴۶ توسط نویسنده منتشر شد که این تاریخ مصادف است با پانزدهمین روز پس از انتشار اولین داستان داستایفسکی.
این نویسنده بزرگ ادبیات کلاسیک روسیه در این رمان ماجرای تکوین و تحول جنون گالیادکین که یک کارمند اداری ساده، است را روایت میکند. گالیادکین آدمی خیلی معمولی است که دچار توهم میشود و شخصی چون خودش را میبیند.
برخی از منتقدان بر این باورند داستایفسکی، در آغاز کار نویسندگی و با نوشتن این کتاب با استاد خود، گوگول، به رقابت برخاسته و میان این اثر و داستانهای «یادداشتهای یک دیوانه»، «شنل» و «دماغ» گوگول تشابههایی وجود دارد. مثلاً در داستان «دماغ»، اثر گوگول، ماجرای جدا شدن بخشی از بدن یک کارمند روی میدهد و در همزاد، اثر داستایفسکی، روان کارمند است که دو نیم میشود. و این به معنای آن است که در هر دو رمان، ماجرای اصلی بر سر خصوصیات دو بخش جداشده ضد هم از یک انسان در میان است.
این ترجمه برای نخستین بار در نشر ماهی، در سال ۱۳۹۱ منتشر شده و به تازگی پنجمین چاپ از آن با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
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