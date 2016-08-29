فاز جدید مصائب معلم شدن پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: طبق ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان، تأمین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارت‌آموزی در «دانشگاه» بلامانع است.

وزیر آموزش و پرورش طبق قانون مذکور توانست مجوز استخدام نیرو را در آخرین ماه های سال ۹۳ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دریافت کند و اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۳ مجوز استخدام ۵ هزار نیرو را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دریافت کرد. ۲۷ شهریور آزمون استخدامی برگزار شد و نتایج اولیه پذیرفته شدگان آبان ۹۴ اعلام و نتایج نهایی نیز بهمن ماه۹۴ منتشر شد.

این وقفه ها در حالی بود که پذیرفته شدگان باید یک دوره یکساله آموزشی برای تربیت حرفه ای معلم را به طور فشرده می گذراندند که به دلیل تاخیرهای این وزارت خانه در فرایند استخدامی طول مدت این دوره ها کمتر از یکسال شد و البته پذیرفته شدگان آزمون استخدامی برای شرکت در این دوره ها باید محل زندگی خود را ترک می کردند و به محلی که آموزش و پرورش برای گذراندن دوره های فشرده تربیت حرفه ای معلمی برای آنان تعیین کرد، می رفتند که همین موضوع مشکلات زیادی را رقم زد.

خلف وعده در اعطای وام شهریه

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی باید برای گذراندن دوره ها شهریه پرداخت می کردند در همین راستا مسئولان وزارت آموزش و پرورش پیش از برگزاری دوره های حرفه ای معلمی، وعده اعطای وام دادند اما خلف وعده کردند و نه تنها وامی اعطا نشد بلکه برخی از پذیرفته شدگان نیز تهدید شدند که در صورت عدم واریز شهریه حق شرکت در امتحانات ترم را ندارند.

این درحالی است که محمد بطحایی، معاون مدیریت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار مهر از اعطای وام به پذیرفته شدگان تا پیش از فارغ التحصیلی آنان خبر داد و گفت: هنوز موفق نشده ایم با بانک ها به توافق برسیم اما پیش از پایان دوره های آموزش معلمی وام شهریه دانشجو معلمان اعطا می شود.

نامه به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به مشکلات

مشکلات پذیرفته شدگان تا جایی ادامه داشت که بیش از هزار نفر از آنان با امضا و ابلاغ نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کمک کردند و خواستار حل مشکلاتشان شدند اما گویا این نامه نیز دردی از آنان دعوا نکرد.

و اکنون نیز با مشکل جدید محل برگزاری «آزمون جامع» رو به رو شده اند.

زیان مالی ۱۲ میلیونی برای معلم شدن

در این باره یکی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۵ به خبرنگار مهر می گوید: مشکلات ما که غیرقابل وصف شده است، از کار و زندگی افتاده ایم. به دلیل دوری از همسر و فرزندانمان به زندگی هایمان لطمه خورده است، زیانهای مالی حدود ۱۲ میلیون تومان به اکثر داوطلبان ناشی از تهیه شهریه و هزینه های رفت وآمد، اقامت و از دست دادن کار پاره وقت تحمیل شده است.

عدم برخورداری از خوابگاه مناسب و زندگی کردن در شرایط خوابگاهی به شدت کثیف و آزاردهنده، دوری مسیر و خطرات مختلف جاده برای شرکت در کلاس هایی با حجم بالا و به شدت فاقد بار علمی از عمده ترین مشکلات ما بوده است.

وی افزود: حساب کردم حدود ۱۲ میلیون خسارت مالی به بنده وارد شد. با چندین داوطلب دیگه هم صحبت کردم آنها نیز رقم ۱۰ میلیون ذکر کردند. بسیاری از دانشجومعلمان از کارهای پاره وقتشان به دلیل گذراندن دوره ها در شهرهای دیگر استعفا کردند، لذا خسارتهای مالی به آنان وارد آمد. اکثر ما اقساط بانکی‌مان عقب افتاده است در زندگی به مشکلات زیادی برخوردیم. هرچه پس انداز داشتیم طی این هفت ما خرج شد و زیر بار قرض رفتیم.

این پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در حال حاضر نیز مکان برگزاری آزمون جامع را اعلام کرده اند و دوباره مشکلات ما دوچندان شد، برای نمونه، پذیرفته شدگان گیلانی باید هزار کیلومتر مسیر رفت و برگشت به ساری را بپیمایند آن هم به خاطر یک امتحان جامع که در کل دو ساعت هم بیشتر طول نمی کشد. در حالیکه مسئولان وزارت آموزش و پرورش می توانستند تمهیداتی را فراهم کنند تا این آزمون در استان پذیرفته شدگان برگزار شود، یعنی برای ما پردیس گیلان برگزار می شد تا هزینه و استرس های کمتری را متحمل می شدیم اما در این تصمیم، رعایت حال داوطلبان نشد.

یکی دیگر از مشکلات دانشجومعلمان تاخیر در اعلام زمان برگزاری آزمون جامع است که به آنان استرس وارد کرده است.

در این باره؛ یکی دیگر از پذیرفته شدگان نیز می گوید: تازه متوجه شده ایم که ۱۰ شهریور ماه امتحان جامع برگزار می شود اما هیچ منبعی نداریم و چند فایل پی دی اف وجود دارد که با توجه به کمبود امکانت محل زندگیمان و به خاطر ضعف اینترنت هنوز نتوانسته ایم آن را دانلود کنیم و برای این کار هم باید متحمل زحمت شویم.

در این راستا پیگیری های خبرنگار مهر برای بدست آوردن جزییات بیشتر از آزمون جامع پذیرفته شدگان با عدم پاسخ مسئولان مربوطه در وزارت آموزش و پرورش بی نتیجه ماند.

احتمال بازماندن پذیرفته شدگان از آزمون استخدامی

برگزاری آزمون در خارج از محدوده زندگی دانشجومعلمان در حالی است که اگر آنها با تاخیر به محل برگزاری برسند از آزمون جا خواهند ماند و باید منتظر برگزاری آزمون در پایتخت باشند یکی از مسئولان پردیس های محل برگزاری دوره ها تربیت حرفه ای معلمی به دانشجومعلمانش گفته است، نظر به اینکه امتحان جامع هماهنگ کشوری است و امکان امتحان مجدد فقط در تهران ممکن است؛ توصیه می کنم شرایط غیرمنتظره مانند ( تاخیر در رسیدن اتوبوس، هواپیما و قطار و...) را در نظر گرفته و زودتر از موقع در محل آزمون حاضر باشید.

داستان رنج و مشقت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش معروف به ماده ۲۸ برای رسیدن به معلمی همچنان ادامه دارد و مشکلات آنان پابرجاست با این وضعیت وزیر آموزش و پرورش در شهریور ماه سال ۹۵ از دریافت مجدد مجوز استخدامی ۱۰ هزار نفر طبق ماده ۲۸ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داده است اما اگر مشکلات استخدامی جدید این وزارتخانه همانند مشکلات دوره قبل باشد و برای دوره جدید مشکلات رفع نشود، مصائب این استخدامی ها نیز در آینده ای نزدیک به گوش می رسد.