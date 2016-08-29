به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه ایران نوشت، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در چهارمین نمایشگاه ایران نوشت از محصولات عرضه شده بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه مجلس باید در بخش صادرات و واردات و تولید، نظارت جدی‌تری داشته باشد، گفت: با توجه به گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم متاسفانه در حوزه نوشت افزار هیچگونه نظارتی وجود ندارد و شاهد مشکلاتی در این عرصه هستیم.

پژمانفر با تاکید بر اینکه باید مجلس خلل‌های قانونی در حوزه نظارت بر نوشت افزار را برطرف کند، افزود: مجلس باید از افرادی که بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی تولید می‌کنند حمایت کند و تسهیلات در اختیارشان قرار دهد.

وی با بیان اینکه نوشت افزار به تنهایی قادر به انجام رسالت خود نیست ادامه داد: باید در کنار نوشت افزار محصولاتی از جمله لباس و کلیپ و انیمیشن و عروسک تولید شود تا اهداف ترسیم شده محقق شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خانواده های زیادی به دنبال لوازم التحریر ایرانی هستند اما از نحوه تهیه و محل عرضه آن اطلاع ندارند ابراز داشت: صدا و سیما نقش مهمی دارد و باید ظرفیت ایجاد شده را به مردم معرفی نماید و از آن حمایت کند.

وی با ابراز خرسندی از وضعیت فروش نوشت افزار ایرانی اسلامی افزود: وضعیت بازار به گونه‌ای است که هر چقدر محصول تولید شود به فروش می‌رسد و نشان می‌دهد که ما فاصله زیادی با نیازمندی‌های مردم داریم و باید تولیدات را روز به روز افزایش دهیم تا بتوانیم به فضای مطالبه مردم برسیم.

پژمانفر با بیان اینکه به زودی نشستی با معاون وزیر ارشاد و دیگر مسئولین در این زمینه برگزار خواهد شد ادامه داد: تولیدکنندگان باید بتوانند بدون کمک و وابستگی به دولت کار کنند چراکه وابستگی به دولت موجب می شود با تغییر دولت‌ها سیاست‌های حمایتی نیز تغییر کند و موجب تضعیف تولیدکنندگان می شود.

وی ویژگی تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی اسلامی را اتکا به خود دانسته و افزود: این استقلال باید حفظ شود و ما امیدواریم همین روش ادامه یابد ولی این بدان معنا نیست که مجلس حمایت نمی کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شهدا را قهرمانان بچه‌های ایرانی برشمرد و ادامه داد: شهدا کارهای فوق‌العاده عجیبی انجام داده‌اند و در کنار ما زندگی کرده‌اند که می توانند برای بچه ها اسطوره باشند و بچه‌ها نیز با شناخت شهدا هیچگاه از آنها فاصله نمی گیرند و فراموش نمی‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی زندگینامه شهدا را ورق میزنیم مشاهده می کنیم که یک آدم ساده در دوران دفاع مقدس کارهایی انجام داده است که امروز فرماندهان بزرگ قادر به انجام آن نیستند و این موضوع نشان دهنده غفلت ماست که شهدایی همچون برونسی و باکری را نتوانستیم درست معرفی کنیم و بچه‌ها به دنبال شخصیت‌های تخیلی رفته اند.

در حاشیه این بازدید از محصولات نوشت افزار ترنج استان یزد رونمایی شد.

چهارمین نمایشگاه ایران نوشت از دوم تا دوازدهم شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ پذیرای خانواده هاست.