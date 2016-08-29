سامانه آموزش عالی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه آموزش عالی بعدازظهر امروز توسط دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

وزیرعلوم گفت: این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک و اجرایی شدن شعار فناوری اطلاعات در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به زودی سامانه های پژوهشی و دانشجویی نیز به بهره برداری خواهد رسید.

فرهادی خاطرنشان کرد: این سامانه به ساماندهی آموزش عالی کمک شایانی می کند.

دکتر علی معینی، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت علوم نیز در مراسم رونمایی از سامانه آموزش عالی با اشاره به ویژگی های این سامانه گفت: این سامانه در راستای سیاست یکپارچه سازی نظام آماری طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: جامعه آموزش عالی اعم از مدیران، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان می توانند متناسب با سطوح دسترسی از سامانه مذکور بهره برداری لازم را کسب کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت علوم اضافه کرد: یکی از مهمترین کارکردهای سامانه فراهم شدن زمینه مناسب و سریع برای ارائه ایجاد رشته، گرایش و یا موسسه به صورت برخط است که روند رسیدگی به درخواست ها را تا حد بسیار زیادی تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: از بانکهای موجود در سامانه می توان به بانک اطلاعات برنامه های درسی، بانک اطلاعات موسسات آموزش عالی کشور و بانک اطلاعات رشته محل ها اشاره کرد.

معینی گفت: بانک اطلاعات تشکیلات و ساختار سازمانی موسسات، بانک اطلاعات اراضی و ساختمان ها، فضاهای آموزشی موسسات، بانک اطلاعات دانشجویان، دانش آموختگان، بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی و بانک اطلاعات مصوبات شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی به مرور توسط دانشگاهها وارد این سامانه خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت علوم تصریح کرد: از دیگر شاخص های این سامانه می توان به فرایند درخواست رشته تحصیلی توسط موسسات آموزش عالی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ابتدا موسسات از لیست برنامه های درسی رشته مورد نظر خود را تعیین و سپس بر اساس ساختار تشکیلاتی که قبلا وارد سامانه شده گروه یا دانشکده متقاضی این رشته را انتخاب می کنند. در مرحله بعد از بانکهای اطلاعاتی که قبلا فعال هم شده و مورد صحت سنجی قرار می گیرد اعضای هیئت علمی، دانشجو، فضای آموزشی را انتخاب کرده و در صورت انطباق داده ها با ضوابط امکان ارسال درخواست فراهم می شود.

معینی آدرس الکترونیکی این سامانه را www.hes.msrt.ir عنوان کرد و گفت: در مرحله اول این اطلاعات از بیرون قابل دسترسی نیست و فقط دانشگاهها به آن دسترسی دارند و در مراحل بعدی امکان دسترسی دیگر افراد فراهم می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت علوم اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاههای کاشان، خاتم، مشهد و خواجه نصرالدین طوسی به این سامانه دسترسی داشته و در حال بارگذاری اطلاعات خود هستند.