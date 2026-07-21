کشف حدود ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر و ۶ قبضه سلاح در سیستان و بلوچستان

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار ۲۹۵ کیلوگرم انواع موادمخدر را در عملیاتی مشترک در شهرستان های زاهدان، خاش، نیمروز، هیرمند کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مواد افیونی در نقاط مختلف و همچنین انتقال چندین محموله موادمخدر در محورهای مواصلاتی استان مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم موفق شدند: مقدار ۲۹۰ کیلو، ۵۰۰ گرم تریاک و ۳ کیلو ۴۰۰ گرم حشیش، ۱۶۶ گرم شیشه، ۲۱ گرم هروئین را که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و در این راستا تعداد ۶ دستگاه خودرو توقیف، ۶ قبضه اسلحه را کشف، ۷ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

وی در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.