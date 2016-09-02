روز داوطلبی کار در شمال تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت : روز داوطلبی کار بخشی از برنامه مشارکت پذیری اجتماعی است که توسط مدیران ارشد شهرداری تهران برای تشویق و حمایت از مشارکت داوطلبین کار رایگان برگزار می‌شود تا هم ارزش کار داوطلبی بیشتر باشد و هم زمینه ایجاد مشارکت در بین عموم شهروندان فراهم گردد.

وی گفت : این برنامه با حضور ۳ گروه داوطلب کار شامل سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ، کارکنان شهرداری منطقه یک، مدیران اجتماعی نواحی، مسئولین خانه های خدمات اجتماعی و گروه سازمان های مردم نهاد و عموم شهروندان در مرکز بهاران با اجرای فعالیت های عمومی از جمله ساماندهی فضای سبز، رفت و روب و نظافت ساختمان و خدمات عمرانی و... انجام شد.

مدیرمرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک خاطر نشان ساخت: طرح خدمات داوطلبانه در اموری مانند پاکسازی معابر کوهستانی استفاده می شد ولی این بار این طرح در مرکز بهاران اجرا شد و ۱۰ برنامه دیگر نیز در همین راستا تا پایان سال در سطح محلات و نواحی ۱۰ گانه اجرا خواهد شد.

فتحی افزود: این طرح با استقبال خوب شهروندان مواجه شد و تعداد ۱۵۰ نفر از شهروندان عزیز در این طرح مشارکت کردند.