روز داوطلبی کار در شمال تهران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت : روز داوطلبی کار بخشی از برنامه مشارکت پذیری اجتماعی است که توسط مدیران ارشد شهرداری تهران برای تشویق و حمایت از مشارکت داوطلبین کار رایگان برگزار میشود تا هم ارزش کار داوطلبی بیشتر باشد و هم زمینه ایجاد مشارکت در بین عموم شهروندان فراهم گردد.
وی گفت : این برنامه با حضور ۳ گروه داوطلب کار شامل سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ، کارکنان شهرداری منطقه یک، مدیران اجتماعی نواحی، مسئولین خانه های خدمات اجتماعی و گروه سازمان های مردم نهاد و عموم شهروندان در مرکز بهاران با اجرای فعالیت های عمومی از جمله ساماندهی فضای سبز، رفت و روب و نظافت ساختمان و خدمات عمرانی و... انجام شد.
مدیرمرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک خاطر نشان ساخت: طرح خدمات داوطلبانه در اموری مانند پاکسازی معابر کوهستانی استفاده می شد ولی این بار این طرح در مرکز بهاران اجرا شد و ۱۰ برنامه دیگر نیز در همین راستا تا پایان سال در سطح محلات و نواحی ۱۰ گانه اجرا خواهد شد.
فتحی افزود: این طرح با استقبال خوب شهروندان مواجه شد و تعداد ۱۵۰ نفر از شهروندان عزیز در این طرح مشارکت کردند.
در راستای ارائه خدمات رایگان و ایجاد زمینه مشارکت عموم شهروندان جهت همیاری و همکاری در انجام امورات شهر، روز داوطلبی کار در شمال تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت : روز داوطلبی کار بخشی از برنامه مشارکت پذیری اجتماعی است که توسط مدیران ارشد شهرداری تهران برای تشویق و حمایت از مشارکت داوطلبین کار رایگان برگزار میشود تا هم ارزش کار داوطلبی بیشتر باشد و هم زمینه ایجاد مشارکت در بین عموم شهروندان فراهم گردد.
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