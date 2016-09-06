برخی فرمانداران با سیاست دولت هماهنگ نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که صبح سه شنبه در سالن جلسات حوزه استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: امید است با تدبیر ویژه بتوان بحث مدیریت حرمین شرفین به گونه ای پیش برد که شاهد حضور حجاح ایرانی در سرزمین وحی باشیم.

وی با بیان اینکه عملکرد همه فرمانداران کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزود: این ارزیابی به صورت جدی اعمال می شود.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه قبول سیاست و برنامه های دولت همچنین برخورداری از کارآمدی لازم در راستای اجرای برنامه های دولت از جمله وظایف فرمانداران است، گفت: آموزش لازم برای تحقق این مهم اجرا می شود.

ارتقای فرمانداران پس از جابجایی

مقیمی خاطرنشان کرد: اکثر فرمانداران کشور در محل خدمت خود مستقر شده و سکنی گزیده اند، برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم علی رغم اینکه این مهم ممکن است پیش آید.

وی با اعلام اینکه احتمال اعمال تغییرات کوچک در فرمانداران وجود دارد، گفت: برخی فرمانداران نتوانستند خود را با سیاست دولت هماهنگ کنند و توقعی که در اجرای برنامه بود را برآورده سازند.

مقیمی تصریح کرد: امید است با مجموعه سیاست های وزارت کشور و اجرای دوره های آموزشی؛ فرمانداران وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از فرمانداران می توانند به سمت معاونت سیاسی ارتقاء پیدا کنند و این ارتقاء در دستور وزارت کشور قرار دارد، افزود: قانون انتخابات تا امروز قانون سابق است؛ طی چهار سال اخیر برخی طرح ها پیرو این مهم در مجلس تصویب شده که ممکن است برخی مواد اصلاح شده باشد اما تغییر محسوسی نسبت به دوره قبل نداریم.

یک سوم فرایند انتخابات مجلس دهم الکترونیکی برگزار شد

مقیمی اعلام کرد: بعد از انتخابات هفتم اسفند شورای راهبردی برای بررسی قانون انتخابات تشکیل شد؛ ظرف ۴ ماه گذشته کارشناسان وزارت کشور و اساتید دانشگاه نظرات جمع آوری و لایحه جامع انتخابات اوایل هفته جاری با امضای وزیر کشور تقدیم دولت شد.

وی با بیان اینکه بنا است بر این اساس به جز انتخابات مجلس خبرگان؛ بندهای این لایحه در هر ۳ انتخابات از یک قانون تبعیت کند، گفت: مباحث مربوط به ثبت نام و شرایط رای دهندگان؛ شفافیت مسائل مالی، مباحث نظارت بر انتخابات؛ امنیت انتخابات و تخلفات انتخاباتی در این لایحه دیده شده که امید است با تصویب در دولت و مجلس در انتخابات پیش رو اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات الکترونیکی حدود ۲۵ فرآیند وجود دارد که ۲۳ مورد به صورت ماشینی اجرایی می شود، تصریح کرد: در انتخابات مجلس نهم ۱۵ فرآیند و در انتخابات مجلس دهم یک سوم فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شد اما شورای نگهبان سخت افزار و نرم افزار پیشنهادی را تایید نکرد از طرفی فرصت پاسخ برای سوال های مطرح شده نبود.

برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا به صورت الکترنیکی

مقیمی تصریح کرد: نظارت انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و آمادگی داریم یک سوم انتخابات شورای شهر و روستا به صورت الکترونیکی برگزار شود به همین جهت شورای نگهبان اخذ تاییدیه لازم از سه شرکت را مورد تاکید قرار داده است.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور از ابتدای فعالیت دولت تلاش خود را برای ایجاد نشاط سیاسی به کار گرفت، افزود: در دولت کنونی احزاب دارای مجوز را تشویق کردیم اوایل کار با برخی نارسایی ها مواجه بودیم که به مرور مسائل برطرف و امروز همه احزاب شناسنامه دار کشور جلسات خود را به خوبی برگزار می کنند به همین سبب موردی مبنی بر محدود بودن احزاب گزارش نشده است.

مقیمی با بیان اینکه خانه احزاب پیش از این در دولت هشتم فعال شده بود که بعد از تعطیلی های صورت گرفته با شروع کار دولت تلاش زیادی برای فعال سازی خانه احزاب صورت گرفت، افزود: در استان ها اعلام امادگی برای تشکیل خانه احزاب صورت گرفت و نخستین خانه در خراسان رضوی تشکیل شد.

مسئولیت ستاد اربعین با وزارت کشور است

قائم مقام وزیر کشور بیان کرد: فرهنگ توسعه سیاسی طی سنوات اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است، بدون شک در انتخابات ریاست جمهوری احزاب فعالیت چشمگیری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش کرسی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی توسط دولت ارائه شده است، گفت: نمایندگان باید به دید ملی به این مهم توجه داشته باشند.

مقیمی با تاکید بر اینکه مسئولیت ستاد اربعین با وزارت کشور است، گفت: بنا است این ستاد همانند سال گذشته در استان های کشور تشکیل شود که بنا داریم در دو استان ایلام و خوزستان به صورت ویژه تر در نظر گرفته شود.