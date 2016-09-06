به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، سعید شبانی کارشناس مسئول فرهنگی فرهنگسرای اخلاق با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سالروز تجلی شور و ایثار و حماسه مردم برای دفاع از ارزش‌های اسلامی با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی ویژه‌برنامه‌هایی را درپیاده راه ۱۷ شهریور تدارک دیده است گفت: فرهنگسرای اخلاق با مشارکت فرهنگسراهای امید و شهر، ۱۲ غرفه نمایشگاهی و ایستگاهی را با محتوای فرهنگی و هنری تدارک دیده که ۶ غرفه توسط فرهنگسرای اخلاق برپا می‌شود.

شبانی در تبیین محتوای غرفه‌های فرهنگسرای اخلاق افزود: این غرفه‌ها با عناوین «می‌آییم با مدادرنگی‌هایمان» با موضوع تکریم شهدای ۱۷شهریور ویژه کودکان همراه با اهدای جوایز، «کاروان لاله‌ها» ویژه برپایی نمایشگاه تصاویری از اتفاقات ۱۷ شهریور سال ۵۷، «تصویر خاطره» شامل مسابقه چیدمان پازل عکس‌های مستند با موضوع یوم الله ۱۷ شهریور و اهدای جایزه به برندگان، «بانگ رهایی» ویژه طراحی و نقاشی سیاه قلم از حماسه یوم‌الله ۱۷ شهریور توسط هنرمندان محلی از جمله عناوین غرفه‌های پیاده راه ۱۷ شهریور است.

به گفته کارشناس مسئول فرهنگی فرهنگسرای اخلاق، به منظور آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با حماسه‌ها و فداکاری‌های مردم در حماسه ۱۷ شهریور ۵۷، غرفه‌ای با عنوان «روایت واقعه» با حضور کارشناس، اتفاقات و وقایع آن روز را برای شهروندان تبیین می‌کند.

وی افزود: با هماهنگی های انجام شده با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نمایشگاه کتابی با موضوع این برنامه برای آگاهی نسل جوان با حماسه ۱۷ شهریور، برگزار می‌شود.

پیاده راه ۱۷ شهریور بین میدان شهداء و میدان امام حسین (ع) واقع است.