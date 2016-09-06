برداشت از ذخایر معدنی واردات را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، محمدرضا نعمت زاده در بیستمین همایش انجمن زمین شناسی با بیان اینکه تجربه گذشته نشان بر این است که هراندازه زمین بخشنده است ولی منابع آن محدودیت فیزیکی دارد، گفت: در کنار این بخشندگی پیامدهای مخاطره انگیزی هم وجود دارد که عمده آنها طبیعی است.
وی با پرداختن به تعدادی از مخاطرات وابسته به زمین به اهمیت نقش پژوهشگران در حل این معضلات اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای مستند، ایران بهعنوان یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان در زمینه آب است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکتشاف، استحصال و بهرهبرداری از آب نیز در حال حاضر یک مقوله سنتی نیست که آب را از یک منبع تجدید پذیر با چرخههای فصلی بدانیم بلکه یک ماده معدنی است که جدا از شناخت منابع، به اقدامات مدیریت پایدار نیاز دارد.
وی در خصوص خشکسالیهای پیدرپی سال گذشته، سیلابهای مخرب، خشک شدن دریاچهها، فرونشست شدید دشتهای کشور، گفت: در سالهای پیش رو در صورت عدم ایجاد تعادل شاهد افزایش رویدادهای بیشتر خواهیم بود و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
نعمت زاده تصریح کرد: یکی از پیامدهای برهم خوردن تعادل زمین، پدیده ریز گردها و گردوغبار است که بر مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامت و روان و جسم انسانها اثرات جبران ناپذیری دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: برداشت و بهرهبرداری از ذخایر معدنی سطحی، نیاز کشور را به واردات مواد اولیه صنایع از خارج افزایش داده است که برای عمق بخشیدن و کاربردی کردن مطالعات زمینشناسی و معدنی، اکتشافات معادن غنیتر زیرزمینی را در دستور کار قرارداد تا مدیریت بهینه مصرف و بهرهبرداری پایدار از منابع، بهعنوان اصلیترین راهکار پیش روی همه دولتها تلقی گردد و در این راستا حرکت کنند.
وی اظهار داشت: انجمنها و شرکتها و مهندسین مشاور و دانشگاهها و غیره باید در حل مشکلات کشور در تصمیم سازیها در کنار مسئولان باشند و برای دستیابی به این مهم برقراری ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه میتواند یکی از راهکارها باشد.
نظر شما