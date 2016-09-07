خشم بودایی ها از سفر «کوفی عنان» به میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، همزمان با ورود کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل به میانمار برای تحقیق و بررسی در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیایی ایالت «راخین»، بودایی ها با در دست داشتن دست نوشته های دست به اعتراض زدند.

یک کمیسیون مشورتی به سرپرستی کوفی عنان کشتار مسلمانان منطقه «راخین» را مورد بررسی قرار می دهد. صدها هزار مسلمان روهینگیایی در این منطقه بی خانمان شده اند.

«آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم میانمار از سفر کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان ملل به میانمار و تحقیق در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیایی استقبال کرده است اما بودایی ها به سفر کوفی عنان اعتراض کرده است.

به محض ورود کوفی عنان به فرودگاه «ویتی» صدها معترض بودایی به خیابانها آمدند و مخالفت خود را به سفر وی اعلام داشتند.

کوفی عنان در مدت اقامت خود در ایالت راخین با رهبران سیاسی این منطقه دیدار و گفتگو خواهد کرد و وضعیت مسلمانان روهینگیا را مورد بررسی قرار می دهد. کوفی عنان اعلام کرده است با بی طرفی تمام موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.

حزب ملی «اراکان» اعلام کرده است با کوفی عنان هیچ دیدار و ملاقاتی انجام نمی دهد.

لازم به ذکر است دولت میانمار از یک میلیون مسلمان روهینگیایی سلب تابعیت کرده است و آنها را به عنوان اقلیت مذهبی قبول ندارد.

هفته گذشته «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل به دولت میانمار اعلام کرد که به مسلمانان روهینگیایی حق شهروندی داده و آنها را به عنوان اقلیت مذهبی در این کشور بپذیرد.

منطقه راخین با بنگلادش هم مرز است و در سال ۲۰۱۲ میلادی درگیری های بین مسلمانان و بودایی ها در این منطقه بوجود آمد و بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند که بیشتر جان باختگان مسلمان بودند.

در چهار سال گذشته هزاران مسلمان روهینگیایی در کمپ هایی در این منطقه بسر می برند و از امکانات اولیه بهداشتی بی بهره هستند.

لازم به ذکر است روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی هستند که در ایالت راخین در غرب میانمار زندگی می‌کنند. بنا بر گفته سازمان ملل روهینگیا جزو اقلیت‌های تحت ستم در جهان است. این مردم چهار درصد کل جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند.

نصف دیگر روهینگیاها در بنگلادش، پاکستان، عربستان سعودی، تایلند، مالزی، اندونزی یا اروپا و استرالیا زندگی می‌کنند. اینان بازماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند و فرهنگ، زبان و هویتی خاص دارند.

بیشتر جمعیت یک میلیون و صد هزار نفری روهینگیا از حق شهروندی میانمار محرومند و در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند. بیش از ۱۴۰ هزار نفر از آنها به دنبال درگیری با قوم بودایی «راخینه» در سال ۲۰۱۲ به مناطق دیگر آواره شده‌اند.