۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان:

۴۷۸ فعالیت فرهنگی در مراکز علمی کاربردی لرستان انجام شد

خرم آباد- دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: ۴۷۸ فعالیت فرهنگی در مراکز علمی کاربردی لرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مجتهدزاده اصل در نشست کارشناسان فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی لرستان گزارشی از وضعیت فرهنگی مراکز آموزشی و برنامه های اجرا شده طی پنج ماهه اول سال جای در دانشگاه ارائه داد و اظهار داشت: طی پنج ماه اول امسال ۴۷۸ فعالیت موثر فرهنگی در واحدهای علمی و کاربردی استان انجام شده است.

وی افزود: فعالیت های فرهنگی صورت گرفته در مراکز علمی و کاربردی استان طی پنج ماه اول امسال ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: کسب رتبه های برتر در چهارمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت و دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت توسط دانشگاه علمی کاربردی لرستان نتیجه برنامه ریزی دقیق و هماهنگ در استان و تلاش همکاران مراکز علمی و کاربری استان بوده است.

مجتهدزاده با اشاره به اینکه اولویت اصلی برنامه های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی لرستان بر پایه ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی است، ادامه داد: توجه به انجمن های علمی و دانشجویی، اختراعات و ابتکارات و طرح‌های خوداشتغالی در مراکز علمی کاربردی می تواند در توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در کشور نقش مؤثری ایفا کند.

بنابراین گزارش، در این نشست نحوه ثبت اطلاعات فرهنگی در درگاه فرهنگی وزارت علوم، به کارشناسان آموزش داده شد و برنامه ریزی برای اجرای هماهنگ برنامه های دانشگاه علمی و کاربردی استان در نیمه دوم سالجاری براساس برنامه های سازمان مرکزی و شورای فرهنگی استان صورت گرفت.

