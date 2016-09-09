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۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

کلینتون: با برجام اسرائیل امن تر شد/ داعش برای ترامپ دعا می کند

کلینتون: با برجام اسرائیل امن تر شد/ داعش برای ترامپ دعا می کند

نامزد دموکرات انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که گروه تروریستی داعش برای پیروزی ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری این کشور دعا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا گفت که داعش برای انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری آمریکا دعا می کند.

وی درباره توافق جامع هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» اعلام کرد: متوقف کردن برنامه هسته ای ایران موجب امن تر شدن(رژیم) اسرائیل می شود، منطقه را ایمن کرده و مانع رقابت های تسلیحات هسته ای می شود که نه تنها تمام سران کشورهای حوزه خلیج فارس را در بر می گیرد، بلکه ممکن است مصر را نیز شامل شود.

هیلاری کلینتون در ادامه افزود: البته این واقعیت که با ایران به توافق هسته ای رسیدیم، توجیهی برای عملکرد کنونی ایران به شمار نمی آید.

نامزد دموکرات انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا درباره دونالد ترامپ تأکید کرد: داعش دعا می کند که دونالد ترامپ (نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) رئیس جمهور آمریکا شود.

وی ادامه داد: مواضع ترامپ در قبال (رژیم) اسرائیل به صورت روزانه تغییر می کند؛ لذا اسرائیلی ها باید به شدت مراقب او باشند.

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: ترامپ دوشنبه از بی طرفی نسبت به اسرائیل سخن گفت، اما سه شنبه حمایتش را اعلام کرد. مواظب مواضع متغیر او باشید.

کد مطلب 3765317

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    نظرات

    • ali ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      داستانی شده این انتخابات

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