به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد شامگاه یکشنبه در اجتماع مردمی در میدان شهدای ذهاب رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در این مقطع از انقلاب دنیا با یک رویداد عظیم فرهنگی، سیاسی، نظامی مواجه است که عظمت انقلاب را در برابر مستکبران به نمایش گذاشت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ابعاد این رویداد عظیم در سطح‌ جهانی گفت: امروز به‌ واسطه این قدرت، ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و نظامی انقلاب را در مقابل دیدگان جهانیان آشکار نمود و پرده از چهره سیاه تبهکاران عالم برداشت.

وی تصریح کرد: هیچ تحلیلگر و سیاستمداری گمان نمی‌کرد که آمریکا با یک طراحی مدون و برنامه ریزی مشخص با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها در برابر ایران صف‌ آرایی کند و به جنگ با ملت ایران وارد میدان شود و سپس با شکست تلخی مواجه شود.

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد افزود: پس از شهادت قائد امت و فرماندهان مقتدر نظامی، این عظمت و قدرت و عزت در برابر جهانیان آشکار شد لذا این عظمت ریشه در فرهنگ اصیل ایرانی و اندیشه توحیدی اسلام ناب محمدی دارد.

وی با بیان اینکه رجعت به دین، قدرت‌ بخش خواهد بود گفت: بازگشت به اسلام، ایستادگی در برابر استبداد داخلی و استکبار حهانی دو درس بزرگی است که این ملت از رهبر کبیر انقلاب فرا گرفتند و امروز به تاسی از این سیره به جایی رسیده است که تمام آزادی‌خواهان جهان با پیروی از این‌ مکتب به هویت اصلی خویش بازگشتند.

امام جمعه موقت تهران به پیامدهای جنگ رمضان اشاره و عنوان کرد: این مسیر به رهبری امام خمینی (ره) آغاز و به رهبری قائد شهید طی ۴۰ سال اخیر تداوم یافت لذا جنگ رمضان به دنیا نشان داد که ریسمان توحیدی اسلام و بهره‌مندی از اندیشه‌های والای دین سبب‌ساز قدرت و عزت ملت ایران شده است.

وی گفت: تمام این دستاوردها به پیروی و رهبری از فرمانده‌ رهبری مدیر، مدبر، شجاع و ایستادگی یک ملت وفادار در کنار رهبری رقم‌ خورده است که دشمن امروز در موضع ضعف و استیصال قرار گرفته است.

حجت الاسلام ابوترابی با بیان اینکه قدرت ریشه در علم و فناوری دارد گفت: این ظرفیت بهره‌مندی از علم با وحدت و انسجام قوای سه‌گانه و دولت و نیروهای مسلح تحت زعامت رهبر معظم انقلاب میسر است.

وی ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به رشد اقتصادی بیان کرد: تثبیت پیروزی و گسترش اقتدار و مدیریت ایران در آبراه استراتژیک هرمز و تامین امنیت منطقه با قدرت دفاعی بازدارنده سبب‌ساز قدرت اقتصادی و حفظ امنیت کشورهای آزاده خواهد بود.

امام‌ جمعه موقت تهران با اشاره به فروپاشی قدرت‌ پوشالی دشمن اظهار کرد: رژیم جعلی صهیونیستی بدون ‌حمایت آمریکا حتی یک روز نیز نمی‌تواند به حیات ننگین خویش ادامه دهد لذا پس از گذر از این برهه حساس شاهد شکل‌گیری تاریخ جدیدی خواهیم بود.

وی افزود: مدیریت جدید منطقه برعهده ملل مسلمان به رهبری ایران اسلامی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن اسلامی و ظهور منجی است لذا این ایستادگی ‌و مقاومت راه‌گشای پیروزی و اقتدار ملت سرافراز اسلام خواهد شد.