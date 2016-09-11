«ترامپ» فاصله خود را با «کلینتون» کم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری «رویترز» و مرکز سنجش افکار عمومی «ایپسوس» منتشر شد، نشان می دهد که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا ظاهرا راه خود را برای پیروزی بیش از پیش هموار کرده به گونه ای که دیگر نمی توان به صراحت گفت که ایالت های کلیدی مثل «اوهایو» و «فلوریدا» حوزه امنی برای «هیلاری کلینتون» رقیب دموکرات وی محسوب می شوند.

البته، این تحقیق که شامل نظرسنجی و در عین حال تحلیل الگوهای رای دهی با توجه به سناریوهای محتمل است، همچنان شانس کلینتون را برای پیروزی در رقابت نهایی ۸ نوامبر بیش از ترامپ برآورد می کند با این حال نامزد جمهوریخواه موفق شده در برخی از ایالت ها حمایت مشابهی را به خود اختصاص دهد.

کلینتون در حال حاضر شانسی ۸۳ درصدی برای برای کسب پیروزی در رقابت نهایی دارد. در این میان وی ۴۷ رای الکتورال کالج (هیات نخبگان که نهایتا رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می کند) را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در اواخر ماه میلادی گذشته (آگوست)، پیش بینی می شد که کلینتون با شانس ۹۵ درصدی در انتخابات، ۱۰۸ رای الکتورال را به خود جلب کند.

در هفته های اخیر، محبوبیت کلینتون در نظرسنجی های ملی سیر نزولی به خود گرفته است که یکی از دلایل آن حرف و حدیث هایی است که پیرامون ارسال رایانامه های دولتی از سرور شخصی در زمان تصدی پست وزارت امور خارجه، وجود دارد.

البته کلینتون هنوز در نظرسنجی های ۱۷ ایالت از جمله «نیویورک»، «نیوجرزی» و «کالیفرنیا» که آراء آنها نقشی تعیین کننده در سرنوشت انتخابات دارد، برتری خود را نسبت به رقیب جمهوریخواه حفظ کرده است. این ۱۷ ایالت اغلب از تراکم جمعیت بالایی برخوردارند حال آنکه در مقابل شانس ترامپ در ۲۳ ایالت با تراکم جمعیتی پایین از رقیب دموکرات بیشتر است.

علاوه بر فلوریدا و اوهایو، شانس ترامپ در ایالت هایی مثل میشیگان و کارولینای شمالی نیز افزایش یافته است.