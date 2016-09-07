به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، نظرسنجی های جدید که توسط موسسه ORC و شبکه سی ان ان انجام شده اند نشان می دهند که شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ۸ نوامبر ۴۵ درصد و شانس کلینتون ۴۳ درصد است.

از ابتدای آغاز رقابت های انتخاباتی و مشخص شدن نامزدهای نهایی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، هیلاری کلینتون همواره در نظرسنجی ها از ترامپ پیش بود اما از هفته گذشته نامزد جمهوریخواهان توانسته نامزد حزب دموکرات را پشت سر بگذارد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی های جدید «گری جانسون» نامزد لیبرال ها ۷ درصد و «جیل استین» نامزد حزب سبز آمریکا ۲ درصد شانس پیروزی در انتخابات دارند.

در نظرسنجی هفته گذشته که توسط رویترز انجام شده بود ۴۰ درصد رای دهندگان احتمالی به ترامپ و ۳۹ درصد آنان به کلینتون رای می دهند. در هفته های اخیر کلینتون هدف انتقادهای گسترده ای در مورد نحوه نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده در زمان وزارت امور خارجه و همچنین کمک هایی که در آن دوران به بنیاد خیریه خانواده کلینتون شده بود قرار گرفت. علاوه بر این، کلینتون به اندازه ترامپ فعالیت انتخاباتی نداشت.

از سوی دیگر ترامپ در کادر مدیریتی ستاد خود تغییرات اساسی ایجاد و عزم خود را جزم کرد تا رای سیاهپوستان و دیگر اقلیتها را جذب کند. او به تازگی اعلام کرده که در قیاس با کلینتون رئیس جمهور بهتری برای سیاهان خواهد بود و در راستای جلب حمایت مهاجران مکزیکی با پذیرش دعوت رئیس جمهوری مکزیک ساعاتی با او دیدار کرد.