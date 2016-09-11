نوزدهمین جشنواره قصه گویی برگزار می شود

مدیرکل مراکز کانون پرورش فکری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فراخوان این رویداد فرهنگی و بین‌المللی در حالی منتشر شده است که علاوه بر افزوده‌شدن بخش قصه گویی نوجوانان به جشنواره، در عین حال با تغییر دیگری روبروست و آن ادغام شدن بخش قصه‌گویی و داستان‌نویسی رضوی جشنواره امام رضا(ع) با این رویداد است، افزود: در ۱۸ دوره جشنواره قصه‌گویی، کودکان و نوجوانان همواره مخاطب و شنونده قصه‌گویی مربیان حرفه‌ای بوده‌اند اما اکنون می‌توانند توانایی‌های خود را در این عرصه و بر روی صحنه سالن محل برگزاری جشنواره محک بزنند.

زهرا افتخاری عنوان کرد: در شیوه‌نامه جشنواره قصه‌گویی کانون سه موضوع آزاد، سبک زندگی ایرانی اسلامی و رضوی تعیین شده و قرار است جشنواره در ۶ بخش مربیان فرهنگی، هنری، ادبی، فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آزاد شامل معلمان، دانشجویان، مربیان کودک، اولیای تربیتی و...، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله، قصه‌گویان بین‌المللی و مقاله‌نویسی با موضوع قصه‌گویی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جشنواره ی قصه گویی کانون فارس در روزهای ۲۷ تا ۲۹ مهر ماه ۹۵ در مجتمع فرهنگی هنری این اداره کل برگزار می شود.

افتخاری با توجه به اینکه دبیرخانه جشنواره تاکید کرده علاقه‌مندان باید با فیلم‌برداری از قصه‌(در نهایت ۲۰ دقیقه‌ای) خود با نمای بسته و در حضور دست‌کم دو مخاطب کودک و نوجوان لوح فشرده این قصه‌گویی را تا روز ۱۰ مهرماه ۱۳۹۵ به دبیرخانه استانی جشنواره در ادارات کل کانون استان فارس ارسال کنند، افزود: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتیfars.kanoonnews.ir مراجعه و یا با شماره تماس ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ واحد کارشناسی فرهنگی تماس بگیرند.