به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عربی از وقوع چهار انفجار پیدرپی در سواحل شهر رأسالخیمه امارات متحده عربی خبر دادند.
اگرچه مقامات رسمی هنوز جزئیات دقیقی منتشر نکردهاند، اما گزارشهای اولیه نشان میدهد که احتمالاً کشتیهای مستقر در این منطقه هدف قرار گرفتهاند.
وقوع این سلسله حوادث در سواحل امارات، در کنار ناامنیهای اخیر در سایر کشورهای حامی سیاستهای کاخ سفید در منطقه، بار دیگر ثابت کرد که حضور نیروهای بیگانه در خلیجفارس، تنها دستاوردی جز افزایش ناامنی برای کشورهای میزبان نداشته است.
ناظران منطقه معتقدند تداوم تنشآفرینیهای واشنگتن، امنیت آبهای خلیجفارس را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
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