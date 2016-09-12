جزئیات تغییر قیمت ۵گروه کالایی/افزایش نرخ میوه، برنج، گوشت و روغن

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خردهفروشی برخی از انواع کالاها در هفته منتهی به ۱۲ شهریورماه سال جاری را اعلام کرد. بر این اساس در هفته مورد گزارش، قیمت برخی انواع میوه، گوشت گوسفندی، سیبزمینی، پیاز و لوبیا، روغننباتی جامد و مایع با افزایش قیمت مواجه بود.
لبنیات و تخممرغ:
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺩﺭ گروه ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ قبل بدون تغییر بود. ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺷﺎﻧﻪﺍی از ٩٥٠٠٠ تا ۱۱۰۰۰۰ ریال به ﻓﺮﻭﺵ میرفت.
برنج و حبوب:
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻏﻴﺮﺗﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺍﺧﻠـﻪ ﺩﺭﺟـﻪ ﺩﻭ، ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ برﻧﺞ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﮏ ۰.۲ درصد ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻳﺎﻓﺖ. در ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺒﻮﺏ، ﺑﻬـﺎی ﻧﺨـﻮﺩ ﻭ ﻋـﺪﺱ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮﺩ. ﻗﻴﻤﺖ ﻟﻮﺑﻴﺎچیتی ﻣﻌﺎﺩﻝ ۰.۵ ﺩﺭﺻﺪ اﻓﺰﺍﻳﺶ؛ ﻭلی ﺑﻬﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ بین ۰.۱ تا ۰.۹ درصد کاهش یافت.
میوهها و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ:
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭسی ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی، ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰی ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ کیفی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻮﻩﻓﺮﻭشیﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﻣـﺼﻮﺏ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴـﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴوﻩ ﻭ ﺗـﺮﻩﺑـﺎﺭ ﻋﺮﺿـﻪ میشد. در عین حال، ﻣﻴﻮﻩﻓﺮﻭشیﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ، ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻴوه ﻭ ﺳﺒﺰی ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ میکردﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ میوههای ﺗـﺎﺯﻩ، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺐ ﮔﻼﺏ ۰.۱ درصد، هلو ۰.۲ درصد، ﺍﻧﮕﻮﺭ ۱۰.۸ درصد و خربزه ۱.۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ داشت، ﻭلی ﺑﻬـﺎی ﺳﺎﻳر ﺍﻗﻼﻡ این گروه بین ۰.۸ تا ۳ درصد کاهش یافت.
در گروه سبزیهای تازه، قیمت سبزیهای ﺑﺮگی ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺩ، ﺑﻬﺎی ﺳﻴﺐﺯمینی ۲ درصد، ﭘﻴﺎز معادل ۰.۳ درصد و لوبیا ۱.۶ درصد افزاﻳﺶ داشت، ﻭلی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ تا ۵.۳ درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ:
در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند معادل ۳.۱ درصد گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش یافت.
قند و شکر، چای و روغن نباتی
در هفته مورد گزارش، قیمت قند معادل ۰.۱ درصد کاهش داشت؛ ولی بهای شکر ۰.۱ درصد، روغن نباتی جامد ۰.۶ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۳ درصد افزایش داشت. قیمت چای خارجی ولی ثابت بود.
نظر شما