به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح نخستین جشنواره «چهل چراغ» شامگاه گذشته ۲۱ شهریورماه همزمان با شب عید قربان با حضور چهره هایی چون مجیدمجیدی، مهدی چمران، احمدرضا درویش، داود میرباقری، رضا کیانیان، علیرضا رضاداد، عبدالله اسکندری، علیرضا تابش، فخرالدین صدیق شریف، فرید فرخنده کیش، حجت الاسلام میرلوحی، سلیم غفوری، سیمون سیمونیان و... در تالار کوثر برگزار شد.

حسین یاری سخنگوی نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» گفت: جشنواره فیلم و عکس «چهل چراغ» بیان ارادت و تعظیم هنرمندان ایرانی بر آستان آسمانی امام حسین (ع) و یاران بزرگوار حضرت است.

وی با بیان کارکرد جشنواره «چهل چراغ» در معرفی فرهنگ عاشورایی بیان کرد: در زمانه‌ای زندگی می کنیم که فرهنگ حسینی و فرهنگ عاشورا و به تبع آن سنت اربعین سالار شهیدان چراغ راه زندگی انسان و تعریف و تعبیر صحیح انسانیت است.

این بازیگر در ادامه صحبت های خود با ارائه گزارشی از آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس «چهل چراغ» توضیح داد: در نخستین دوره از برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری بیش از ۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که مجموع این آثار در ۱۳ بخش مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر فیلم های مورد ارزیابی در این رویداد فرهنگی، ۶ هزار اثر عاشورایی در قالب‌ عکس به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۳۰۴ اثر به بخش مسابقه این رویداد بزرگ فرهنگی هنری راه پیدا کرد.

یاری با اشاره به اینکه آثار راه یافته به بخش مسابقه از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ در پردیس سینما ملت به نمایش در می آید، یادآور شد: در کنار اکران آثار منتخب، برنامه‌های جنبی ویژه‌ای نیز تدارک دیده شده که این برنامه ها شامل برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره، تشکیل پنج عنوان سمینار آموزشی متناسب با قالب‌های جشنواره با حضور استادان برجسته سینما، برپایی ۶ عنوان سمینار تخصصی با محوریت هنر و فرهنگ عاشورایی، برگزاری یک دوره آموزشی تولیدی با حضور ۲۰۰ نفر از هنرجویان جوان و علاقه‌مند به حوزه هنر و رسانه با عناوین فیلمسازی کوتاه داستانی، کارگاه فیلمسازی مستند، گارگاه فیلمنامه و داستان، کارگاه عکس و کارگاه پوستر می شود.

وی در پایان توضیحات خود گفت: بر همین اساس از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه هر شب ویژه برنامه‌ «چهل چراغ» از پردیس جشنواره روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت و علاقمندان پس از مشاهده این برنامه می‌توانند با آرای خود برگزیدگان بخش سینما را به این جشنواره معرفی کنند.

مگر می‌شود اسم حسین (ع) را از تاریخ ایران حذف کرد

پس از سخنان حسین یاری تیزر بزرگداشت جشنواره که متعلق به داود میرباقری بود، پخش شد.

میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون و سازنده سریال «مختارنامه» در سخنانی با تقدیر از برگزارکنندگان جشنوراه فیلم و عکس «چهل‌ چراغ» گفت: این جشنواره به اتکای عشق به امام حسین (ع) شکل گرفته و از حمایت هیچ نهاد دولتی برخوردار بوده است. این جشنواره محفلی برای جمع شدن اندیشه هنرمندانی است که عاشق سالار شهیدان هستند. من همواره بر این باور بوده و هستم که هر انسانی قدم در راه عزت و آزادگی حسین(ع) بردارد و در راه نشر محتوای نهضت عاشورا تلاش کند، بدون پاداش نخواهد بود.

وی تصریح کرد: من به نهضت عاشورا و به عظمت و بزرگی و اعجاز این حرکت الهی بسیار می‌اندیشم. انس و الفت با تفکر عاشورایی در بسیاری از کارهایی که انجام داده‌ام تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته است و امیدوارم این احساس همواره در من بجوشد و زنده بماند تا مکاشفات عاشورایی‌ام ادامه داشته باشد.

میرباقری با اشاره به اینکه مردم سرزمینمان مفتخر هستند که مذهبی متکی به محور متعالی و جریان ساز عاشورا دارند، گفت: گاهی حیرت می‌کنم که می‌چرخند و آثار مرتبط با عاشورا را به غیر ایرانی بودن نسبت می‌دهند و توصیه می‌کنند برای تاریخ ایران نیز کاری ساخته شود و همواره در پیشگاه خودم می‌پرسم مگر می‌شود اسم حسین (ع) را از تاریخ و مملکت بزرگ ایران حذف کرد؟

وی با بیان این نکته که به گواه تاریخ امام حسین (ع) و نهضت عاشورا در میان قوم خود غریب بوده و هست، اظهار کرد: چه تفاوتی بین اندیشه‌ای است که با نام خلافت اسلامی قبر امام را ویران می‌کنند با اندیشه‌ای که به نام اسلام بر حرمین می‌تازند و ویرانه‌اش می‌کنند؟ دشمنان امام حسین (ع) و دشمنان تفکر عاشورایی، هر روز با تبلیغات وسیع خود سعی می‌کنند، فرهنگ حماسه حسین (ع) را بی اثر و بی محتوا نشان دهند و این حماسه تاریخ ساز را پدیده ای آمیخته با خشونت و دین متکی به شمشیر و جهل معرفی کنند.

این کارگردان سینما و تلویزیون در پایان با صحبت های خود گفت: بر این باورم هر گونه هتاکی یا بی حرمتی و بی ادبی در مملکتی به وسعت ایران و تاریخش که خود را پیرو امام حسین (ع) و نهضت انسان ساز و عدالتخواه آن بزرگوار می‌داند، رفتاری ننگین و ناپسند است. شک نکنید کسانی که مروج این اخلاق در جامعه هستند، در نهایت به همان مسیری می‌روند که آل امیه‌ها و آل سعودها رفتند.

میرباقری از مفاخر فرهنگ و هنر ایران است

در ادامه این مراسم عبدالله اسکندری نیز با اشاره به آشنایی و همکاری‌های خود با میرباقری گفت: بیش از سی سال است که میرباقری را می شناسمو با هم کار کرده ایم. میرباقری به اندازه ای با عشق کار می‌کند که بعضی وقت‌ها خانواده خود را فراموش می‌کند. به گونه‌ای که شاهد بودیم در ساخت «مختارنامه» پنج سال وقت خود را صرف ساخت این مجموعه کرد.

رضا کیانیان نیز در صحبت کوتاهی درباره کارگردان «مختارنامه» گفت: داود میرباقری از مفاخر فرهنگ و هنر ایران است. مفاخر یعنی کسی که ما به او افتخار می‌کنیم. آدم‌های بزرگ در ایران زیاد هستند و یکی از آنها داود میرباقری است.

احمدرضا درویش کارگردان سینما نیز در سخنانی با بیان اینکه میرباقری از اصلی ترین ارکان سینمای ایران است، گفت: سینمای ایران بسیار مدیون شخصیت آقای میرباقری است و خودم را شاگرد و ایشان را آموزگار خود می‌دانم.

او همچنین درباره جشنواره «چهل‌چراغ» تصریح کرد: به نظرم چنین محفل و جشنواره‌ای بسیار لازم و دیر بود. وقتی صحبت از عمق استراتژیک فرهنگی می‌شود، در عمل یکی از آنها برگزاری چنین جشنواره‌هایی است.

درویش در پایان افزود: اگر نهضت حسین(ع)، قله معرفتی همه آزادی‌خواهان ایران و جهان است، پس چه موضوع و مضمونی بالاتر از چنین معرفتی که جشنواره‌ای به آن اختصاص داده شود.

برگزیدگان جشنواره «چهل چراغ» در چهار بخش معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره «چهل چراغ» در بخش های عکس (آماتور، تک عکس حرفه ای و مجموعه عکس حرفه ای)، پوستر، فیلمنامه (فیلمنامه کوتاه و بلند)و فیلم موبایلی در مراسم افتتاح این رویداد فرهنگی و هنری معرفی شدند.

تک عکس آماتور:

محمدرضا صالحی برای عکسی با عنوان «زنجیر زنی»، شیرین برزگر برای عکسی با عنوان «حسین (ع)» و مریم یعقوبی برای عکسی با عنوان «به سوی نور» به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

تک عکس حرفه‌ای:

میرقیومی برای عکسی با عنوان «بزرگ زنان کوچک»، امین بذرافشان برای عکسی با عنوان «خادمه کوچک» و سجاد دادپور برای عکسی با عنوان «سنگ هم ببارد می‌آییم» به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم، مورد تقدیر قرار گرفتند.

مجموعه عکس حرفه‌ای:

مرضیه موسوی نجف آبادی برای مجموعه عکس «تعزیه خوانان»، مهدی ناظری برای مجموعه عکس «آن روز سیاه» و جمشید فرج‌وند فردا برای مجموعه «دور دست نزدیک»، به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

همچنین در این بخش جایزه ویژه هیات داوران به محسن راستانی تعلق گرفت.

پوستر:

فاطمه مرتضایی برای طراحی پوستری با عنوان «ای کاش بودم کربلا»، سید ناصر خادم برای طراحی پوستری با عنوان «اباعبدلله» و مرتضی رفعتی برای طراحی پوستری با عنوان «اربعین» به ترتیب عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

فیلم موبایلی:

محمد بهرامی برای ساخت دو فیلم «لذت بی پایان» و «از کودکی خادمت بوده‌ام»، مهدی شاهسواری برای کارگردانی فیلم «قطعه‌ای از بهشت» و امیر عباس شرقی برای ساخت فیلم «تربت کربلا»، به ترتیب جوایز اول تا سوم رادریافت کردند.

بخش حمایت از فیلمنامه کوتاه:

دست اندرکاران برگزاری جشنواره «چهل چراغ» به تشخیص هیات داوران ضمن تجلیل از فیلمنامه «نایب الزیاره» به قلم نازنین فرخ لو، فیلمنامه «نبرد موعود» به قلم علی فرقانی، فیلمنامه «آشکار و پنهان» به قلم منیره کرامتی و فیلمنامه «جانم می رود» به قلم ریحانه عزیزی دلشاد، از تولید فیلمنامه های بعدی این فیلمنامه نویسان جوان حمایت می کند.

فیلمنامه کوتاه برگزیده:

فیلمنامه‌های «مثل همیشه» نوشته آزاده نخعی، «سوواشم» نوشته مهدیه غلام حسینی و «باد بادبادک‌ها را با خود نخواهد برد» نوشته سید مرتضی سبز قبا، به عنوان آثار اول تا سوم معرفی شدند.

جایزه ویژه این بخش نیز به علی فرقانی برای نگارش فیلمنامه «نبرد موعود» رسید.

فیلمنامه‌بلند:

در بخش فیلمنامه‌های بلند، هیات داوران ضمن تجلیل و حمایت از تولید بعدی آثار «هفت‌خوان عاشقی» نوشته حسین شمس آبادی و «چشم‌های روشن مهتاب» نوشته محراب اکبری شهپر، هیچ فیلمنامه‌ای را شایسته تندیس جشنواره ندانست و تنها به فیلمنامه «نقش خورشید» نوشته مهرداد غفارزاده، اکبر روح و مهرداد موفق، به عنوان فیلمنامه سوم، جایزه داد.