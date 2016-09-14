به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش مدیران موسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی و افتتاحیه فعالیت‌های مهدهای قرآنی که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی در جامعه رضایت بخش خواهد بود که قرآن در متن زندگی آحاد جامعه حضور پیدا کرده باشد و در رفتار، گفتار، معاشرت و همه شئون زندگی مشاهده بشود.

وی با بیان اینکه نازل‌ترین مرتبه این حضور و شهود در گفت‌وگوها است، خطاب به فعالان قرآنی گفت: اگر بتوانیم در گفتارمان، قرآنی حرف بزنیم می‌توانیم ادعا کنیم که یک عنصر قرآنی هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به عبارت قرآنی «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» افزود: ظاهر کلمه «قول» یعنی گفتار و با مردم نیکو سخن گفتن؛ اما این کلمه دو بخش پنهان هم دارد. کلمه قول شامل منطق و فکر و اندیشه هم می‌شود. یعنی یک مسلمان باید قرآنی و نیکو بیندیشد.

حجت‌الاسلام اسکندری تأکید کرد: این خواست قرآن کریم است که ما هم حرف خوب بزنیم و هم خوب حرف بزنیم. چون این ویژگی از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد طبیعی است که آن اندیشه باید خوب باشد تا انسان بتواند خوب حرف بزند و حرف خوب بزند.

وی با بیان اینکه رسالت قرآنی ما هدایت انسان‌هاست، تصریح کرد: شرط هدایت این است که فرد مقابل، سخن ما را بر مبنای فطرت بپسندد، بنابراین یک عنصر قرآنی نباید غیرمستند و بدون مبنا سخن بگوید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: انسان‌های حقیقت‌جو و اندیشمند در جهان، بسیار زیاد هستند که اگر نسیم دلنواز قرآنی به روح آنها وزیدن بگیرد حیات پیدا می‌کنند و هدایت می‌شوند.