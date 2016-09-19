حملات همزمان داعش و آمریکا به دیرالزور نشانگر روابط آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای حملات جنگنده های آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه حزب الله آمده است: ادعای آمریکا در خصوص هدف قرار دادن سوریه به اشتباه، سخنی است که با هدف گمراه کردن و در راستای سرپوش گذاشتن حقیقتی آشکار بیان می شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ائتلاف غربی که مدعی مبارزه با داعش است، اقدامی تبلیغاتی است که کشورهای بزرگ در صددند تا اهداف سیاسی و انتخاباتی خود را به وسیله آن محقق کنند.

حزب الله تاکید کرده است: همزمان بودن این حملات با حملات داعش به منطقه دیرالزور نشانگر همراهی و هماهنگی واشنگتن و این گروه های تروریستی است. از تمامی نهادهای ذیربط در منطقه و جهان درخواست می کنیم که هویت کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند، بر آن سرپوش می گذارند و از آن استفاده می کنند را افشا کنند و به این بازی کثیف پایان دهند.

گفتنی است در پی حملات جنگنده های آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور در روز شنبه ۹۰ نیروی سوری جان باختند.