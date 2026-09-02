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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیل‌آباد مشهد

تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیل‌آباد مشهد

مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی حادثه شب گذشته در بلوار وکیل‌آباد مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر اظهار کرد: متعاقب اعلام رویداد یک مورد برخورد خودروی سواری با تعدادی از همشهریان عزیز در یکی از تجمعات شبانه در بلوار وکیل آباد مشهد، اقدامات قانونی از سوی دستگاه قضایی آغاز و دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر شد.

دادستان مشهد افزود: هم اکنون پرونده تحت نظر بازپرس ویژه قرار داشته و تحقیقات مقدماتی با دقت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تحقیقات مقدماتی اولیه نشان دهنده آن است که این حادثه تلخ، یک حادثه ترافیکی بوده، اما در عین حال تحقیقات بیشتر جهت کشف ابعاد موضوع توسط مقام قضایی و ضابطین ادامه دارد و در صورت لزوم، اطلاع رسانی‌های تکمیلی توسط مرکز رسانه قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت، بنابراین لازم است تا از هرگونه گمانه زنی و اظهار نظر در این خصوص خودداری شود.

کد مطلب 6935530

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