به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر اظهار کرد: متعاقب اعلام رویداد یک مورد برخورد خودروی سواری با تعدادی از همشهریان عزیز در یکی از تجمعات شبانه در بلوار وکیل آباد مشهد، اقدامات قانونی از سوی دستگاه قضایی آغاز و دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر شد.

دادستان مشهد افزود: هم اکنون پرونده تحت نظر بازپرس ویژه قرار داشته و تحقیقات مقدماتی با دقت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تحقیقات مقدماتی اولیه نشان دهنده آن است که این حادثه تلخ، یک حادثه ترافیکی بوده، اما در عین حال تحقیقات بیشتر جهت کشف ابعاد موضوع توسط مقام قضایی و ضابطین ادامه دارد و در صورت لزوم، اطلاع رسانی‌های تکمیلی توسط مرکز رسانه قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت، بنابراین لازم است تا از هرگونه گمانه زنی و اظهار نظر در این خصوص خودداری شود.