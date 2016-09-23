علی کاردر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد مشارکت شرکت توتال فرانسه در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، گفت: علاوه بر این شرکت فرانسوی، تاکنون دو شرکت دیگر خارجی هم برای مشارکت در این فاز گازی اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه پروژه‌های جدید نفت و گاز ایران در قالب برگزاری مناقصات بین‌المللی واگذار خواهند شد، تصریح کرد: با وجود پیشنهاد توتال فرانسه و دو شرکت خارجی، هنوز واگذاری قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به هیچ کدام از شرکت‌های خارجی، قطعی و نهایی نشده است.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد در کنار توتال فرانسه، دو شرکت انی ایتالیا و هیوندایی کره‌جنوبی هم برای مشارکت فاز ۱۱ به عنوان تنها فاز باقی‌مانده میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی، اعلام آمادگی کرده‌اند.

از سوی دیگر، فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه مردادماه پارسال در سفری به تهران با تعریف و تمجدید از عملکرد توتال فرانسه در صنعت نفت ایران، گفته بود: توتال بیش از ۲۰ سال در توسعه پروژه‌های نفتی ایران حضور داشته و با توجه به ابراز تمایل فرانسوی‌ها، قرار است باب جدیدی برای توسعه فعالیت این شرکت در توسعه میدان‌های نفتی گشوده شود.

در همین حال، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هم پارسال در حاشیه مذاکرات خود با وزیر امور خارجه فرانسه، تاکید کرده بود: فصل جدیدی از همکاری ایران با توتال فرانسه برای توسعه میدان‌های نفتی ایران آغاز خواهد شد.

این در حالی است که پاییز سال گذشته، علی‌اکبر شعبانپور، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه مذاکره برای سپردن حفاری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به پتروپارس و یک شرکت ایرانی دیگر، به مراحل پایانی رسیده است، گفته بود: این فاز به اندازه ۲ فاز متعارف است که هر فاز متعارف، شامل ۱۱ حلقه چاه است و بر اساس مذاکرات که هم اکنون مراحل آخر را طی می‌کند، بخش حفاری هر فاز به شرکت‌های ایرانی سپرده می‌شود.

هدف از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، ارسال گاز این فاز به فازهای ۶ تا ۸ و ۱۲ پارس‌جنوبی را استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به تولید مورد انتظار در این بخش از میدان از سوی شرکت نفت ایران اعلام شده است.