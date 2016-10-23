علی کاردر در گفتگو با مهر در تشریح فراخوان جدید شرکت ملی نفت ایران به منظور ارزیابی صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز بین‌المللی، گفت: از هفته گذشته به مدت یک‌ماه فراخوانی برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز خارجی ارائه شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه بر اساس این فراخوان تمامی شرکت‌های خارجی که علاقه مند به حضور در مناقصات نفتی ایران هستند باید اطلاعات و مشخصات خود را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهند، تصریح کرد: میزان تولید نفت و گاز، فعالیت در پروژه‌های نفت و گاز کشورهای مختلف جهان، استفاده از فنآوری‌های نوین توسعه، بهره برداری و افزایش ضریب بازیافت از مهمترین معیارهای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های نفتی خارجی است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه تمامی شرکت‌های نفتی جهان یک ماه فرصت دارند که در این فراخوان بین‌المللی صنعت نفت ایران ثبت نام کرده و حضور یابند، اظهار داشت: یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های، میزان تولید نفت و گاز است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که قرار است در مناقصات توسعه میادین نفت و گاز ایران حضور یابند باید دست کم در یک نقطه از جهان یک پروژه تولید نفت و گاز اجرا کرده باشند، تاکید کرد: البته میزان تولید هم در رتبه بندی شرکت‌های نفتی خارجی بسیار مهم است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر که آیا برنامه‌ای برای عدم ورود شرکت‌های ناشناخته خارجی به صنعت نفت کشور هم دارید؟ توضیح داد: داشتن تولید نفت یک شرط مهم برای آغاز همکاری بوده و اگر شرکتی صرفا ارائه خدمات مثلا خدمات حفاری باشد و پروژه تولیدی اجرا نکرده باشد، نمی‌تواند در مناقصات به عنوان توسعه دهنده حضور داشته باشد.

کاردر با اعلام اینکه شرکت‌های خارجی بر اساس میزان تولید نفت و گاز طبقه بندی خواهند شد، تبیین کرد: هر چه میزان تولید نفت خام و گاز بالاتری داشته باشند قطعا در رتبه بندی بالاتری قرار می‌گیرند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه شرکت‌های کوپک صرفا می‌توانند به عنوان شریک فرعی در پروژه‌ها حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در توسعه میادین کوچک نفت و گاز ایران هم سرمایه گذاری داشته باشند.