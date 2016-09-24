به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان سال آبی ۹۵-۹۴ و وضعیت نسبتاً مناسب بارش‌ها از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته، گفت: میزان بارش در کل کشور در سال آبی ۹۵ معادل ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شده که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه اگر چه میزان بارش در سال آبی ۹۵-۹۴ با رشد مواجه بوده، اما این آمار در مقایسه با بلندمدت منفی ۲ درصد کاهش بارندگی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: در سال آبی ۹۵-۹۴ در استان پربارشی همچون چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز در مقایسه با بلند مدت با کاهش ۲۲ درصد بارش روبرو بودیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در استان کم ‌بارشی مانند اصفهان نیز میزان بارش در مقایسه با بلندمدت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و به همین دلیل به سختی توانستیم آب را مدیریت کرده و آب شرب مردم را تأمین کنیم، اظهار داشت: امسال در اصفهان به علت کم‌آبی کشت پاییزه نخواهیم داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون تنها ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب برای تامین آب شرب اصفهان برای فصل پاییز باقیمانده است، تاکید کرد: بر این اساس، مدیریت مصرف آب در این حوزه به ویژه با اعمال محدودیت در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه امسال ۴۵ میلیارد مترمکعب ورودی آب به سدها را داشتیم و این رقم بیانگر رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال گذشته است، بیان کرد: این رقم نشان می‌دهد امسال حدود ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب آب بیشتری وارد مخازن سدها شده و جالب آن که حدود ۹ میلیارد مترمکعب از این میزان مربوط به رودخانه کارون و مارون بوده است.

میدانی با بیان اینکه اگرچه آمار بارش‌ها نسبت به سال گذشته در بیشتر مناطق کشور مثبت بوده است، اما این مسئله به معنای بازگشت کشور به روال عادی نیست؛ بلکه بر اساس پیش بینی‌ها در سال‌های آتی ۲ درجه افزایش دما را در کشور تجربه خواهیم کرد، یادآور شد: این میزان افزایش دما به معنای تبخیر بیش از ۲۷ میلیارد مترمکعب آب‌های کشور است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه فعلاً براساس ارزیابی‌ها دمای کشور حدود ۱.۱ درجه افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: روند کنونی بحران آب نشان می‌دهد که باید در سال‌های پیش رو برای مدیریت بحران آب همه دست به دست همدیگر داده و در اصلاح و بهینه سازی مصرف آب بکوشند.

وی ضمن هشدار به کسانی که عمدتاً به‌دنبال شبهه افکنی در آمار و ارقام هستند، توضیح داد: شبهه افکنی در آمار و ارقام تنها نتیجه‌ای که در برخواهد داشت، عدم کنشگری و انتظار کشیدن برای افزایش خسارت‌های ناشی از بحران آب در کشور است و نفعی از این مسأله عاید کشور نخواهد شد.

معاون آب و آبفا وزیر نیرو تأکید کرد: براساس پیش بینی‌های دموگرافیگ، در سال ۱۴۲۰ جمعیت کشور به ۱۰۶ میلیون نفر خواهد رسید که حدود ۵۰ میلیون از این افراد ساکن فلات مرکزی خواهند بود و چنانچه تدابیری برای تأمین آب این مناطق اندیشیده نشود، کشور در بحران فرو خواهد رفت.

وی افزود: بر این اساس انتقال آب برای تأمین آب شرب این مناطق از اولویت‌های کنونی وزارت نیرو است؛ البته وزارت نیرو در صورت اقدام در این زمینه خود را متعهد به رعایت پیوست‌های زیست محیطی خواهد دانست.

میدانی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده در مورد کاهش آلودگی رودخانه کارون، تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده میزان شوری رودخانه کارون از ۴۶۰۰ میکرومهوس به ۲۰۰۰ میکرومهوس برسد.

افزایش مشارکت خارجی‌ها در نمایشگاه آب

این مقام مسئول در ادامه با یادآوری اینکه امسال ۱۴۰ شرکت خارجی از ۲۵ کشور در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران حضور دارند که از این میان، ۸۳ شرکت به‌صورت مستقیم در نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند، گفت: پس از اجرایی شدن برجام، امسال شاهد حضور سه برابری شرکت‌های خارجی در نمایشگاه هستیم.

وی افزود: دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب فردا یکشنبه ۴ مهرماه با حضور ۲۵۹ شرکت داخلی و ۱۴۰ شرکت خارجی از ۲۵ کشور جهان همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، امارات، رومانی، چک، اسلواکی، سوئد، نروژ، بلژیک، هلند، لهستان، سوئیس، دانمارک و ... در تهران آغاز به کار خواهد کرد.

مخالفت وزارت نیرو با واگذاری آب و فاضلاب به شهرداری

میدانی در ادامه ضمن اعلام مخالفت با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به شهرداری‌ها، گفت: اخیرا پیشنهادی از سوی وزارت کشور مطرح شده تا خدمات آب و فاضلاب از وزارت نیرو به شهرداری ها منتقل شود.

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه با چندین استدلال مخالف واگذاری این خدمات به شهرداری‌های کشور هستیم، تصریح کرد: قطعا واگذاری این خدمات به شهرداری‌ها منجر به بالا رفتن اختلافات آماری در حوزه کمیت و کیفیت آب ارائه شده خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر این اختلافات گرفتاری و مشکلات مردم را در حوزه دریافت خدمات شهری آب و فاضلاب را بیشتر خواهد کرد، تاکید کرد: هم اکنون یک ساز و کار و ساختاری برای ارائه خدمات شبانه روزی در حوزه آب و فاضلاب تعریف شده که تغییر متولی می‌تواند منجر به ایجاد تنش و حوادثی در این حوزه شود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو با این پیشنهاد وزارت کشور به شدت مخالفت کرده است، خاطرنشان کرد: قطعا تغییر متولی نه تنها منجر به بهبود ارائه خدمات آب و فاضلاب به مردم نخواهد شد بلکه مشکلات در این بخش را دو چندان می‌کند.