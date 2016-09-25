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۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

توکلی به مهر خبر داد؛

کارنامه کنکور ۷ مهر منتشر می شود/ امکان طرح سوال درباره کنکور ۹۵

کارنامه کنکور ۷ مهر منتشر می شود/ امکان طرح سوال درباره کنکور ۹۵

کارنامه علمی و نهایی داوطلبان کنکور سراسری ۹۵ حاوی رتبه و نمره کل داوطلب چهارشنبه ۷ مهرماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این کارنامه حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته های انتخابی در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، نمره کل وی در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در هر یک از کدرشته های انتخابی است. 

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سازمان سنجش هر گونه تغییرات منعکس شده از جمله اصلاح سوابق تحصیلی و یا اعمال سهمیه از سوی ارگانها را در نتیجه نهایی داوطلبان ذینفع اعمال کرده داوطلبان می توانند همزمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایی، کارنامه نتیجه مرحله اول اصلاح شده خود را هم مشاهده کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: کارنامه برای تمامی پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده اند ولی پذیرفته نشده اند، صادر خواهد شد.

وی اظهار داشت: داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایی آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش درصورتی که درخصوص مندرجات کارنامه و یا انتخاب رشته خود سوال و یا تقاضایی داشته باشند، می توانند حداکثر تا ۱۹ مهرماه ۹۵ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبان باید توجه داشته باشند که تمامی درخواستهای مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً برای پذیرش در نیمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بررسی خواهد شد.

وی یادآور شد: داوطلبان می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.

کد مطلب 3778064

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    نظرات

    • ارزانی پور ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
      0 0
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      سلام من انتخاب رشته انجام دادم ولی چیزی قبول نشدم از طرفی به تازگی متوجه شدم اشتباهازدم دانشجوی انصرافی هستم.حالا این میتونه علت قبول نشدن من باشه؟
    • پ.ح ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
      0 0
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      با سلام.بنده در هنگام اعلام نتایج مردود شدم اما در کارنامه نهایی منتشر شده متوجه شدم در اولویت ۷۶ رتبه ام ۵۳شده و رتبه آخرین نفر قبولی۱۲۵بوده ،آیا این یعنی بنده در این کد رشته قبول شده ام؟
    • سید حسین رضازاده ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
      0 0
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      خوب

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