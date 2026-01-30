اعلام نتایج موسسات باقیمانده آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: نتایج نهایی داوطلبان موسسات باقیمانده آزمون استخدامی از طریق پروفایل کاربری داوطلبان قابل مشاهده است و پذیرفته‌شدگان می‌توانند کارنامه نهایی خود را دریافت کنند.

داوطلبانی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، لازم است برای طی مراحل بعدی استخدام، مطابق اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده و با هماهنگی، به موسسه محل پذیرش خود مراجعه کنند.

نتایج نهایی موسسات باقیمانده شامل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی آبادان، ارومیه، اصفهان، بابل، بم، بیرجند، تهران، جندی‌شاپور اهواز، جهرم، چابهار، خراسان شمالی، خلخال، دزفول، زاهدان، سراب، سیرجان، شهید بهشتی، شوشتر، شیراز، قزوین، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، لارستان و یاسوج اعلام شده است.