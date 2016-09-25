به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی از آمادگی کشورش پیرامون همکاری با آمریکا درباره به اصطلاح مبارزه با تروریست های داعش در سوریه شد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: مسئولین وزارت خارجه و ارتش ترکیه در حال تماس با آمریکائی ها درباره همکاری برای مبارزه با تروریست های داعش در الرقه سوریه هستند.

«رجب طیب اردوغان» در این باره افزود: الرقه مهمترین مرکز داعش در سوریه است. در صورتی که آمریکا کردهای سوریه (PYD و YPG) را در این کار مداخله ندهد، ما می توانیم در این نبرد با آمریکائی ها همراه شویم.

رئیس جمهور ترکیه حین بازگشت به کشورش پس از اتمام حضور در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در این خصوص به خبرنگاران تصریح کرد: نمی پذیریم که آمریکا کردهای مستقر در سوریه را در حملات علیه داعش مشارکت بدهد.

وی همچنین بر اراده ترکیه برای مشارکت در مبارزه با داعش در استان موصل عراق نیز تأکید کرد.