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۶ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۸

اردوغان: نظام سوریه را باید هدف قرار داد

اردوغان: نظام سوریه را باید هدف قرار داد

رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی ضد سوری خواستار حملات ائتلاف داعش به نظام سوریه هم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهوری ترکیه در مواضعی ضد دولت سوریه خواستار حملات آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نیز شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در افتتاحیه کنفرانس اقتصاد بین‌المللی خواستار منحصر نشدن عملیات جامعه بین المللی علیه داعش شده و خواستار حملات نیروهای ائتلاف ضد داعش به نظام سوریه هم شد.

وی بار دیگر بر ایجاد منطقه حایل در شمال سوریه تاکید کرده و گفت: ایجاد منطقه حایل و پرواز ممنوع  به رهبری آمریکا ضرورت دارد.

اردوغان همچنین صرف حملات هوایی برای نابودی داعش را ناکافی دانسته و گفت: عملیات زمینی هم نیاز است.

کد مطلب 2379687

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