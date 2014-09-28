اردوغان: نظام سوریه را باید هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهوری ترکیه در مواضعی ضد دولت سوریه خواستار حملات آمریکا و متحدانش به دولت سوریه نیز شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در افتتاحیه کنفرانس اقتصاد بین‌المللی خواستار منحصر نشدن عملیات جامعه بین المللی علیه داعش شده و خواستار حملات نیروهای ائتلاف ضد داعش به نظام سوریه هم شد.



وی بار دیگر بر ایجاد منطقه حایل در شمال سوریه تاکید کرده و گفت: ایجاد منطقه حایل و پرواز ممنوع به رهبری آمریکا ضرورت دارد.



اردوغان همچنین صرف حملات هوایی برای نابودی داعش را ناکافی دانسته و گفت: عملیات زمینی هم نیاز است.