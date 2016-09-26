احمد جزایری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز تبلیغات برخی از کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی علیه ایران در بازار نفت، گفت: هم اکنون رکورد تولید نفت خام عربستان سعودی شکسته شده و به بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این تحلیلگر بازار نفت با اعلام اینکه در کنار عربستان سعودی، عراق هم بالاترین میزان افزایش تولید نفت را دست کم در طول سه سال گذشته تاکنون داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر به استناد گزارش منابع ثانویه، تولید روزانه نفت عراق به بیش از چهار میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، عربستان سعودی و عراق درحالی بالاترین میزان افزایش تولید نفت خام را داشته‌اند که اکثر کشورهای عربی عضو اوپک سعی دارند با راه انداختن جنگ تبلیغاتی، ایران را به برهم زدن ثبات بازار نفت متهم کنند.

وی با بیان اینکه عربستان سعودی از نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به بهانه مقابله با شیل اویل‌ها وحفظ سهم ۱۴ درصدی خود از بازار نفت آمریکا، پروژه افزایش عرضه نفت مازاد به بازار را کلید زده است، تاکید کرد: در طول سه سال گذشته تاکنون ظرفیت تولید نفت خام عربستان از حدود ۸.۵ میلیون بشکه با افزایشی ۲.۵ میلیون بشکه به بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

زیان روزانه ۲۲۵ میلیون دلاری نفتی عربستان

جزایری با تاکید بر اینکه استراتژی بلندمدت عربستان در طول چهار دهه گذشته تاکنون افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت بوده و در این مدت حجم صادرات نفت این کشور حدود سه برابر شده است، اظهار داشت: با عرضه تمامی نفت مازاد عربستان به بازار حالا این کشور ظرفیت مازادی برای عرضه نفت بیشتر ندارد و از این رو پروژه «فریز» نفتی را کلید زده است.

این تحلیلگر بازار نفت با یادآوری اینکه عربستان با راه انداختن پروژه فریز نفتی عملا به دنبال توقف افزایش تولید نفت خام ایران و حتی عراق است، تاکید کرد: عربستان با اجرای طرح افزایش عرضه نفت مازاد به بازار که عملا سقوط قیمت‌ها از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به ۴۷ دلار فعلی را به همراه داشت صرفا به دنبال حفظ سهم خود در بازار تامین نفت آمریکا بود.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه در شرایط فعلی با سقوط قیمت‌ها هر چند سهم عربستان در بازار نفت آمریکا حفظ شده اما درآمدهای نفتی این کشور با وجود افزایش دو میلیون بشکه‌ای نه تنها افزایش نیافته که کاهش هم داشته است، تاکید کرد: بر اساس محاسبات انجام گرفته با کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار، درآمد نفتی اعضای اوپک هم روزانه بیش از ۷۱۰ میلیون دلار کاهش یافته که سهم عربستان از این کاهش درآمد روزانه بالغ بر ۲۲۵ میلیون دلار است.

وی با بیان اینکه عربستان برای جبران بخشی از کاهش روزانه درآمد نفتی خود به دنبال اجرای فریز نفتی است، تبیین کرد: با اجرای این طرح سعودی‌ها دو هدف، اول افزایش درآمدهای نفتی و دوم متوقف کردن برنامه افزایش تولید نفت ایران در دوران پسابرجام را در دستور کار قرار داده‌اند.

عربستان حق شرط و شروط نفتی ندارد

به گفته جزایری، نکته قابل توجه دیگر آن است که در مناقشه و اختلافات بالای نفتی و حتی سیاسی تهران-ریاض، عراق به خوبی سهم خود را در بازار نفت افزایش داده اما افزایش تولید نفت این کشور تاکنون توسط کشورهای عضو اوپک مورد توجه قرار نگرفته است.

وی گفت: عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک نمی‌توانند برای ایران شرط بگذارند زیرا بالاترین میزان نفت عرضه شده در بازار متوجه کشورهای عربی عضو اوپک به ویژه عربستان، عراق و امارات است. این تحلیلگر بازار انرژی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر عربستان با تولید ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در بازار عملا ظرفیت مازادی برای عرضه نفت بیشتر به بازار ندارد، اظهار داشت: مستثنی شدن ایران از اجرای طرح فریز نفتی حق مسلم ماست و عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک بدون هیچ پیش شرطی باید این حق را به رسمیت بشناسند.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام منابع ثانویه در دوران پسا برجام تولید نفت ایران به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است، بیان کرد: از این رو کماکان ۳۵۰ هزار بشکه حق افزایش تولید نفت برای ایران به منظور رسیدن به سقف تولید پیش از اعمال تحریم‌ها محفوظ است.

جزایری با یادآوری اینکه با توجه به مستندات موجود، عربستان حق تعیین هیچ پیش شرط نفتی برای اجرای طرح فریز نفتی را ندارد، تاکید کرد: رصد وضعیت مذاکرات نفتی هفته گذشته نمایندگان ایران و عربستان در وین هم نشان می‌دهد که عربستان برای اجرای فریز نفتی آمادگی دارد.

این کارشناس بازار نفت و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون سعودی‌ها با کنار گذاشتن تمامی اختلافات منطقه‌ای و سیاسی، قصد دارند که در حوزه بازار نفت به یک توافق منطقی و برد- برد با ایران دست یابند.