رایزنی روسیه برای مستثنا کردن ایران از طرح فریز نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر، نمایندگان ۷۳ کشور در انجمن بین‌المللی انرژی (IEF) گردهم می‌آیند تا درباره مسائل مربوط به قیمت نفت با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر داشته باشند. اعضای اوپک نیز انتظار می‌رود جلساتی غیررسمی را در حاشیه این اجلاس داشته باشند که بیشتر بر محور طرح فریز نفتی می‌گردد.

وزیر نفت روسیه درباره امکان رسیدن به تفاهم درباره فریز نفتی در این جلسه گفت: «با توجه به کلیات بحث‌هایی که صورت خواهد گرفت، در درون این چارچوب، طرح‌های مختلفی می‌تواند مطرح شود.»

نوواک بابیان اینکه روسیه مشتاق بررسی طرح‌هایی است که بتواند کشورهای تولیدکننده نفت را به‌صورت هماهنگ دربیاورد، گفت: «می‌توان بر روی این طرح‌ها در جلسه الجزایر کارکرد و نظارت و بازرسی‌ای بر اجرایی شدن طرح‌ فریز نفتی اجرایی ساخت.»

وی افزود: «ما اعلام کرده‌ایم که روسیه همیشه در خصوص مسائل مربوط به نظارت و هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های نفتی مشتاق همکاری با دیگر کشورها است چراکه وضعیت بازار هنوز هم پیچیده است و در دو سال گذشته روند کاهش قیمت نفت به ثبات نرسیده است. به همین دلیل بر این عقیده‌ام که در حاشیه نشست الجزایر وزرای نفت کشورهای اوپک می‌توانند به‌خوبی بر روی این مسئله کار کنند.»

عرضه بیش‌ازحد جهانی و رکود در تقاضا باعث شده است که قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۱۵ دلار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ برسد. کاسته شدن از میزان حجم صادرات نیجریه و ونزوئلا در برخی موارد قیمت را تا حد ۵۰ دلار در هر بشکه بالابرده است اما این میزان قیمت ثبات ندارد.

ایران مخالف جدی اجرای طرح فریز نفتی است. ایران که به‌تازگی بازارهای قبلی خود درفروش نفت را به دست آورده، حاضر نیست طرح عربستان را پذیرفته و مشتریان نفتی خود را بعد از برداشته شدن تحریم‌ها از دست بدهد. آن‌طور که شبکه خبری بلومبرگ گزارش کرده است، پوتین در تلاش است تا ایران را از طرف فریز نفتی مستثنا کند و در نشست الجزایر کشورهای دیگر را وادار به اجرایی کردن این طرح کند. تا پیش‌ازاین عراق نیز اعلام کرده بود که به دلیل نیاز به درآمدهای نفتی خود مایل به کاستن از میزان فروش نیست اما بعد از مدتی بغداد حرف خود را پس گرفت و گفت که به طرح فریز نفتی می‌پیوندد. ایران نیز بارها اعلام کرده است که تنها درصورتی‌که شرایط مدنظرش فراهم شود به این طرح می‌پیوندد. اما عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نفت در اوپک اعلام کرده است تا زمانی که ایران از میزان تولیدات خود نکاهد، این کشور نیز طرح فریز نفتی را اجرایی نخواهد کرد. پوتین اعلام کرده است که تمام تولیدکنندگان نفتی در تمام دنیا این مسئله را به‌خوبی درک می‌کنند که میزان تولید نفت در حال حاضر درست نیست و باید اجماعی بر سر میزان تولید نفت اوپک وجود داشته باشد. وی اعلام کرده است که مطمئن است تولیدکنندگان نفتی در سازمان اوپک شرایط را درک می‌کنند و تصمیم فریز نفتی، تصمیم درستی برای بازار نفت دنیا است.

پوتین اعلام کرده است که هفته آینده و در جریان نشست گروه G۲۰ با محمد بن سلمان شاهزاده سعودی دیدار کرده و او را متقاعد می‌سازد که ایران را از طرح فریز نفتی مستثنا کنند. پوتین با اشاره به صحبت‌های وزیر نفت این کشور در ابتدای ماه گذشته میلادی با مقامات سعودی اعلام کرد که در آن زمان محمد بن سلمان اعتقاد داشت که ایران نیز باید به این طرح بپیوندد و تا ایران به طرح فریز نفتی نپیوندد این طرح اجرایی نخواهد شد. پوتین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته گفت که سعودی‌ها در آخرین دقایق مذاکره لحن و تصمیم خود را عوض کردند و اعلام کردند ایران نیز باید جزئی از این طرح باشد. وی گفت: «در مذاکرات آتی بازهم تلاش می‌کنیم که ایران را به دلیل اینکه تازه از تحریم‌های نفتی رهایی یافته است، از این طرح مستثنا کنیم.» وی گفت: «نظر ما در مورد فریز نفتی عوض نشده و همچنان به دنبال اجرایی شدن آن هستیم و نشست الجزایر و دیدار با مقامات سعودی در حاشیه نشست G۲۰ می‌تواند مشکل را تا حدی حل کند.»

نوواک وزیر نفت روسیه نیز گفته است اگر عربستان بر همین روال پیش رود، ازنظر ما نیز تا زمانی که قیمت نفت در حدود ۵۰ دلار در هر بشکه است، نیازی به توافق نیست؛ اما تلاش ما برای اجرایی شدن این طرح ادامه می‌یابد.