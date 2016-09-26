به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود عرب خدری، استفاده غیراصولی را مهمترین عامل در تخریب و فرسایش خاک کشور دانست و افزود: شخم خلاف جهت در اراضی دیم کاری و جابجایی حجم زیاد خاک در مناطق کوهستانی به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی سبب خارج شدن نرخ فرسایش خاک از حالت طبیعی است.

وی با بیان اینکه جابجایی خاک سطحی نرخ فرسایش را تشدید می‌کند، اظهار داشت : فرسایش خاک عواقب منفی زیادی دارد.

رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اینکه اندازه گیری فرسایش خاک به زمان طولانی نیاز دارد، گفت: متاسفانه سازمان‌های برنامه ریزی کشور هیچگاه با پایش فرسایش خاک موافقت نکرده‌اند بنابراین آمار درستی دراین خصوص وجود ندارد.

وی افزود: علی رغم اینکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری همواره بر پایش مداوم خاک تاکید دارند ولی متاسفانه هیچ موقع این برنامه‌ مورد حمایت قرار نگرفته است.

عرب خدری بیان داشت: با توجه به اندازه گیری‌های محدود فرسایش خاک به ویژه اندازه گیری‌های که توسط وزارت نیرو از رودخانه‌های کشور در قالب اندازه گیری رسوب معلق صورت گرفته حکایت از فرسایش آبی یک میلیارد تنی خاک در سال دارد.

وی به فرسایش یک میلیارد تنی خاک توسط باد در سال هم اشاره کرد و گفت: در مجموع سالانه به طور میانگین دو میلیارد تن فرسایش آبی و بادی خاک در کشور رخ می‌دهد.

عرب خدری افزود : تعیین تناسب اراضی برای بهره‌وری‌های خاص یکی از ابزارهای مهم مدیریت اراضی محسوب می‌شود که ضمن برنامه ریزی برای افزایش تولید، استفاده پایدار از اراضی را ممکن می‌کند.

وی با تصریح اینکه اساس زندگی انسانی بر پایه منابع آب و خاک استوار است، اضافه کرد: در شرایط کنونی به دلیل افزایش جمعیت و محدودیت‌های موجود، ضرورت توجه بیشتر و استفاده شایسته‌تر از این منابع ضروری است؛ بر این اساس در صورت اعمال مدیریت صحیح و بهره برداری اصولی می‌توان بدون اینکه اصل این منابع دچار کاستی شود از آن‌ها سود جست.

عرب خدری گفت: حفاظت خاک و آب از اصولی‌ترین پایه‌های توسعه پایدار است و بی توجهی به این اصل می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور به دنبال داشته باشد.

وی افزود : رشد روز افزون جمعیت در سال‌های گذشته و نیاز به توسعه منابع جدید غذا موجب استفاده بی رویه و خارج از توان اکولوژیکی منابع طبیعی شده است که به تشدید روند تخریب منابع آب و خاک منجر می‌شود.

این کارشناس خاک و آبخیزداری پیامدهای اقتصادی فرسایش خاک را از بین رفتن خاک، اتلاف آب و رسوب گذاری برشمرد و گفت: تخریب خاک موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش حاصلخیزی، کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت خاک در مقابل رشد و نمو گیاه و مواردی از این قبیل می‌شود.

وی افزود: فرسایش خاک به طرق گوناگون از قبیل افزایش تبخیر آب‌های زیرزمینی و از بین بردن پوشش گیاهی می‌تواند اتلاف وسیع منابع آب را بدنبال داشته باشد ضمن اینکه انباشت رسوبات و خاک‌های برداشت شده نیز پیامدها و اثرات اقتصادی بسیار سنگینی دارد.

عرب خدری اظهار داشت:با گسترش فرسایش خاک در یک منطقه خاک سطحی به طور مستمر از دسترس خارج خواهد شد بنابراین با هدر رفتن مواد حاصلخیز خاک، تولیدات گیاهی به شدت کاهش پیدا می‌کند.