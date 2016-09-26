برخورد شدید با صرافان غیرمجاز/سهمیه بانکها برای پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کمرهای در جمع خبرنگاران از تداوم برخورد با صرافیهای غیرمجاز از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: دستورالعمل سهمیه بانکها در پرداخت وام ازدواج به زودی نهایی خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: کمسیون نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی مجوز فعالیت صرافیهایی است که مجوز آنها منقضی شده و یا ممکن است ایراداتی داشته باشد، بر این اساس شدیدترین برخوردها با صرافیهای غیرمجاز انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای تسریع در روند پرداخت وامهای ازدواج، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی تدوین شده که بر اساس آن، سهمیه بانکها برای ارایه این وام به متقاضیان در حال تدوین و نهایی شدن است و با بانکهایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، برخورد خواهد شد.
به گفته کمرهای، ادغام موسسات مالی و اعتباری یک پروسه زمانبر است و انجام آن کار آسانی نیست؛ این در حالی است که بانک مرکزی در صدد است سه تا چهار موسسه و تعاونی باقی مانده و ساماندهی نشده را سامان دهد، بنابراین ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانکها هم در دستور کار قرار گرفته است.
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