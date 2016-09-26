  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

چین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه شد

چین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه شد

سخنگوی وزارت خارجه چین از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه را متضمن بهبود اوضاع انسانی و مبارزه مؤثرتر با تروریسم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین نگرانی این کشور را از تشدید درگیری ها در سوریه اعلام کرد و از طرفین درگیر خواست تا مذاکرات صلح را آغاز کنند.

«جنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره به خبرنگاران گفت: چین نگرانی خود را درباره تشدید درگیری ها در سوریه اعلام می کند. افزایش خشونت ها بار دیگر لزوم دستیابی به راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران در سوریه را یادآوری کرده و نیز متضمن بهبود اوضاع انسانی و مبارزه مؤثرتر با تروریسم است.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: ما از طرفین درگیر می خواهیم تا شرایط مناسبی را برای آتش بس فراهم آوردند، مذاکرات صلح آغاز و همچنین کمک های انسانی به سوریه ارسال شود.

کد مطلب 3779649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها