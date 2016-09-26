چین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین نگرانی این کشور را از تشدید درگیری ها در سوریه اعلام کرد و از طرفین درگیر خواست تا مذاکرات صلح را آغاز کنند.

«جنگ شوانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره به خبرنگاران گفت: چین نگرانی خود را درباره تشدید درگیری ها در سوریه اعلام می کند. افزایش خشونت ها بار دیگر لزوم دستیابی به راه حل سیاسی برای حل و فصل بحران در سوریه را یادآوری کرده و نیز متضمن بهبود اوضاع انسانی و مبارزه مؤثرتر با تروریسم است.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: ما از طرفین درگیر می خواهیم تا شرایط مناسبی را برای آتش بس فراهم آوردند، مذاکرات صلح آغاز و همچنین کمک های انسانی به سوریه ارسال شود.