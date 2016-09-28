به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادویی مشاور اجرایی بنیاد رودکی در حوزه هنرهای نمایشی، سرپرست تالار حافظ و مدیر پروژه «شب شنبه‌ها» روز گذشته ۶ مهر ماه با انتشار متنی کوتاه با محتوای «روز خداحافظی با بنیاد رودکی و تالار حافظ» از سمت خود کناره گیری کرد.

رضا دادویی که در زمان حضور حسین طاهری در سمت مدیر شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت می کرد بعد از استعفای وی از این سمت، تیر ماه سال گذشته طی حکمی از سوی بهرام جمالی مدیرعامل سابق بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان مشاور اجرایی بنیاد رودکی در حوزه هنرهای نمایشی منصوب شده بود.

وی طی ماه های گذشته علاوه بر مدیریت تالار حافظ پروژه «کج شنبه ها» و سپس پروژه موسیقایی نمایشی «شب شنبه ها» را در تالار حافظ راه اندازی کرده بود.