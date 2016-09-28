نخستین نمایشگاه اشاعه فرهنگ دریایی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی زاده دبیر ستاد بزرگداشت هفته ملی دریانوردی در استان هرمزگان با اعلام این مطلب که امسال برای نخستین بار است که نمایشگاه اشاعه فرهنگ دریایی در استان برپا می شود، ابراز امیدواری کرد: با حضور و مشارکت پررنگ تر شرکت های دریایی تلاش خواهیم کرد تا در هفته دریانوردی سال آینده چنین نمایشگاهی در سطح کمی و کیفی مطلوب تر و گسترده تری دایر شود.

به گفته وی، این نمایشگاه تا شامگاه جمعه نهم مهرماه روز جهانی دریانوردی- به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

مکی زاده گفت: شرکت های آموزشی، لایروبی، تجسس و نجات، علایم کمک ناوبری، خدمات راهنمایی و یدک کشی، بانکرینگ و تدارکات دریایی و دو ارگان هواشناسی و محیط زیست در قالب ۱۱ غرفه این نمایشگاه گردهم آمده اند تا هر یک در حوزه تخصصی خود مردم را با دنیای گسترده فرصت های اقتصادی و مشاغل دریایی آشنا کنند.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته ملی دریانوردی در استان هرمزگان با اشاره به تردد روزانه هزاران نفر از پایانه مسافری دریایی شهید حقانی بندرعباس به عنوان محل برگزاری این نمایشگاه، خاطرنشان کرد: علاقمندان به صنعت دریانوردی و دیگر حوزه های دریایی می توانند هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب از این نمایشگاه دیدن کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: ترویج فرهنگ دریایی باعث توجه بیشتر ساحل نشینان و همچنین مسافران دریایی به ابعاد مختلف مقوله دریا و ضرورت بهره مندی از ثروت های خدادادی این حوزه می شود که هرکدام از آنها توانایی ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید برای جوانان جویای کار را دارند. علیرغم وجود ظرفیت های دریایی بسیار زیاد در استان هرمزگان، بسیاری از مردم با فرهنگ دریا بیگانه هستند و از ارزشهای مجاورت با این نعمت خدادادی بی اطلاع هستند.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته ملی دریانوردی در استان هرمزگان از گروه های مرجع جامعه به ویژه رسانه ها خواست با حضور در این نمایشگاه و گفتگو با کارشناسان و دست اندرکاران بخش های مختلف صنعت دریانوردی، در ترویج و اشاعه فرهنگ دریایی یاریگر اداره کل بنادر و دریانوردی باشند.

مکی زاده دیگر برنامه های پیش بینی شده برای هفته ملی دریانوردی در استان هرمزگان را شامل برگزاری گشت دریایی ویژه فعالان رسانه ای، گردشگری و زیست محیطی در بندر شهید حقانی، رژه قایقرانان در حوضچه بزرگترین بندر تجاری کشور، پاکسازی ساحل روستای تاریخی لافت، برپایی جشنواره دریانوردی در بندر لنگه و همچنین آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر شهید رجایی به عنوان خاتمه بخش برنامه های این هفته دانست.