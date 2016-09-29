تصادم قطار شهری در نیوجرسی یک کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، یک قطار حمل و نقل شهری در نیوجرسی آمریکا طی ساعات پرتردد در ترمینال «هوبوکن» این شهر در برخورد با سکو دچار سانحه شد که در پی آن، دست کم یک تن کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند.

رسانه های محلی نیز از خسارات اساسی به ساختمان این ترمینال و شمار بالای مجروحان خبر دادند.

این سانحه حدود ۸:۴۵ دقیقه صبح به وقت محلی اتفاق افتاد. تصاویر گرفته شده از محل این حادثه نشان می دهند که این قطار شهری با دیوار ترمینال نیز برخورد کرده است.

هنوز علت این سانحه مشخص نیست. بنا بر اظهارات یکی از گزارشگران شبکه خبری نیوجرسی، قطارهای حمل و نقل شهری نیوجرسی به سیستم «کنترل دقیق قطار» مجهز نیستند.

این سیستم برای توقف خودکار قطار در مواقعی که متصدی با مشکل یا ناتوانی در هدایت قطار روبرو می شود، طراحی شده است.

مقامات نیوجرسی زخمی شدن بیش از صدنفر را در این حادثه تأیید کردند. تنها قربانی این سانحه یک زن بود که در هنگام تصادم قطار بر روی سکو قرار داشت.

گفتنی است که ترمینال «هوبوکن» یک مرکز بزرگ برای جابجایی مسافرانی است که روزانه میان نیوجرسی و شهر نیویورک در حال تردد هستند و روزانه بیش از ۵۰ هزار نفر طی ساعات پرتردد در این ترمینال رفت و آمد می کنند.