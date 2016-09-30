به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فورچون، مجلس کنگره و سنای آمریکا به خانواده کشته شدگان حادثه ۱۱ سپتامبر مجوز داد که از عربستان سعودی در محاکم قضایی آمریکا شکایت کنند؛ این رای موجب کاهش ارزش ریال عربستان سعودی شد.

به نوشته سایت فورچون، ریال عربستان سعودی روز پنجشنبه و بعد از اعلام شدن اینکه خانواده کشته‌شدگان حادثه ۱۱ سپتامبر می‌توانند از رژیم سعودی در این خصوص شکایت کنند، در قبال دلار آمریکا کاهش قیمت متوسطی داشت. مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با حداکثر آراء رأی به نادیده گرفتن وتوی اوباما در خصوص حق شکایت خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی داد. این قانون استثنایی به اصل قانونی حق حاکمیت در پرونده‌های مبارزه با تروریسم در خاک ایالات‌متحده است و راه برای تلاش‌ها در جهت جبران خسارت از دولت عربستان سعودی را باز می‌کند.

عربستان سعودی در حال حاضر میلیاردها دلار در بانک‌های آمریکا دارایی ذخیره کرده است و نگرانی مقامات ریاض از آن است که بلوکه شدن دارایی‌های عربستان در بانک‌های آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر به مشکل بزرگی برای سعودی‌ها تبدیل شود.

به گزارش سایت تحلیلی المصدر نیوز، عربستان سعودی و متحدان منطقه‌ای‌اش می‌توانند این اقدام کنگره آمریکا را با بیرون کشیدن منابع مالی خود از این کشور پاسخ دهند. راهکاری که هم‌اکنون پیش روی ریاض وجود دارد کاهش سرمایه‌گذاری‌های این کشور در آمریکا و خارج کردن دارایی‌های سعودی است. عبدالخالق عبدالله یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه امارات در گفت‌وگو با این سایت خبری گفت: «این مسئله باید برای آمریکا و برای باقی جهان باید مشخص شود که زمانی که یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) به‌صورت ناعادلانه هدف قرار می‌گیرد، باقی کشورهای منطقه در حمایت از او به پا می‌خیزند.»

به گزارش خبرگزاری راشاتودی، کاس فریمن، یکی از سفرای سابق عربستان سعودی در آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که عربستان سعودی به طریقی می‌تواند این اقدام را پاسخ دهد که منافع ایالات‌متحده را با خطر روبه‌رو سازد. فریمن دراین‌باره گفته است: «این اقدامات انتقام‌جویانه می‌تواند ایجاد محدودیت در دسترسی آمریکا به پایگاه هوایی قطر باشد که عملیات‌های نظامی‌اش در افغانستان و سوریه را ازآنجا ساماندهی می‌کند.» فریمن در ادامه خاطرنشان کرده است: «محدود شدن روابط و تماس‌های رسمی بین دو کشور همکاری عربستان با آمریکا در عملیات‌های ضد تروریسم را کاهش می‌دهد.»

بر اساس آمار منتشرشده، عربستان سعودی در حال حاضر ۹۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از اسناد مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارد و یکی از گزینه‌های پیش روی ریاض برای پاسخگویی به قانون‌گذاران آمریکایی کاهش شدید مراودات مالی با واشنگتن خواهد بود.

عربستان سعودی تاکنون رسماً در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر مقصر شناخته‌نشده و خودش نیز هرگونه نقشی در این رابطه را تکذیب کرده است. اما بسیاری از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر، اتباع سعودی بودند و بر سر ۲۸ صفحه‌ای که از گزارش کمیته حقیقت‌یاب حادثه ۱۱ سپتامبر به‌صورت محرمانه باقی‌مانده و گفته می‌شود در آن به نقش دولت‌های خارجی در این حادثه اشاره‌شده است نیز جنجال زیادی وجود دارد.