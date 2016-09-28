لغو وتوی اوباما از شرم‌ آورترین اقدامات سنا در سال های اخیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید اقدام سنا در وتوی رئیس جمهور این کشور پیرامون طرح «عدالت برای مسببین حوادث تروریستی» موسوم به «جاستا» را از «شرم‌ آورترین» اقدامات سناتورهای آمریکایی توصیف کرد.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در این باره اعلام کرد: این وظیفه رئیس جمهور است تا آثار این طرح آنگونه که اکنون نوشته شده است را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: طرح جاستا عواقب منفی زیادی را بر امنیت ملی آمریکا، جایگاه ما در جهان و نیز دیپلمات ها و نظامیان آمریکائی در سراسر جهان برجای خواهد گذاشت. اقدام سنا در وتوی جاستا از شرم آورترین اقداماتی است که سنای آمریکا در سالهای اخیر به انجام رسانده است.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش سنای آمریکا توانست با اکثریت قاطع دو سوم آراء و لغو وتوی هفته گذشته «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا عملاً راه را برای شکایت بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از مسئولین کشور عربستان هموار کند.

خبرگزاری یو اِس اِی تودی در این باره اعلام کرد: کنگره آمریکا نیز قرار است تا ساعاتی دیگر رویه مشابهی را به انجام رساند.

این تصمیم سنا ضربه ای مهلک به سیاست خارجی اوباما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به شمار می رود.

شایان ذکر است، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که طرح «عدالت برای مسببین حوادث تروریستی» (JASTA ) را به دلیل مغایرت با منافع آمریکا وتو می کند.

گفتنی است، ۱۵ نفر از ۱۹ عامل حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا از اتباع عربستان سعودی بوده اند. همچنین پیشتر رسانه ها از دست داشتن برخی از مقامات سعودی در این حادثه گزارش های متعددی را مخابره کرده بودند.