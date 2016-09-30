خط و ادب فارسی پشتوانه استقلال ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سلطانی پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم تجلیل از استاد عبدالله جواری خوشنویس برجسته کرمانشاهی که در محل تالار انتظار این شهر برگزار شد، با سلام و درود به بزرگان هنر دیار کرمانشاه اظهار داشت: استاد امیرخانی که اکنون در این جمع حضور دارند کسی است که بعد از میرزای کلهر، بار خوشنویسی را به دوش گرفت و الان هم با سن ۷۰ سال بار انجمن خوشنویسان ایران را به دوش کشیده است.

وی با بیان اینکه آرشیو هنری چندانی در کرمانشاه نیست، تصریح کرد: داشتن میراث به تنهایی ما را وارث نمی کند، بلکه آنچه ما را وارث می کند، آگاهی در مورد میراث است و یکی از مهمترین میراث ها، خوشنویسی است.

سلطانی همچنین با بیان اینکه آنچه استقلال ملی ما را باعث می شود، خوشنویسی و زبان است، اظهار داشت: بعد از ۶ دهه انجمن خوشنویسان ایران به مرحله پژوهش قدم نگذاشت و مانند یک دانشگاه خودنمایی نکرد، این بود که زمانی که یکی از اساتید و نبوغ خوشنویسی به میدان قدم گذاشت، کتب خط خوشنویسی را از کتاب ها حذف کردند و ما از کشورهای منطقه و همسایه در مرحله تهاجم خطی هستیم و این به این دلیل است که می خواهند ما هویت خود را مانند ترکیه که ۵۰ سال پیش هویت خود را از دست داد، از دست دهیم.

وی ادامه داد: اما ما چون گذشته هویت خود را در تهاجمات حفظ کردیم، الان هم پایداری می کنیم و علی رغم بسیاری از مباحث غلط، ایران در گسترش اسلام و از طریق خط نقش بسیار مهمی داشته و بسیاری از کشورهای منطقه از این نظر وام دار ما هستند.

استاد ادامه داد: امروز که با آوردن موبایل ها دارند خط ما را تغییر می دهند و در افغانستان و ترکیه این کار را کردند، اما ترکیه برای احیا ادبیات خود حتی تا مرزهای چین نیز خطوط و ادبیات خود را گسترش می دهند و با پشتیبانی دولت های معلوم الحال زبان ترکی استانبولی را در ۲۵۰ کشور دنیا گسترش می دهند.

سلطانی با بیان این سوال که «چرا باید زبان فارسی باید در مقابل زبان ترکی استانبولی که پیشینه ما را ندارد، معلوم الحال باشد»، گفت: باید به هنرمندان حوزه خط و ادب پارسی توجه شود تا این خط و ادب فارسی به نسل کنونی و آتی به عنوان پشتیبان استقلال این ملت منتقل شود.

این مورخ و پژوهشگر کرمانشاهی در ادامه با اشاره به شخصیت و تلاش های استاد جواری، گفت: وی از پرورش یافته گان استاد نجومی و اولین برگزار کننده نمایشگاه خط در کرمانشاه بود و جزو کسانی است که اولین حرکت های فرهنگی را در کرمانشاه انجام داده است.

سلطانی افزود: در آن زمان بسیاری از احزاب سیاسی، فعالان و جوانان عاشق و سرگردانی که از سوختن و انفجار آزرده بودند و برای آنچه که رگ حیاتی استقلال ملی که خط و زبان ما بود را احیا کرده و زنده نگاه دارند سه مرکز در کرمانشاه به عنوان مراکز هنری در کرمانشاه به وجود آمد که یکی بیت آیت الله نجومی، یکی هم منزل پدری آستاد جواری بود.

وی جواری را یکی از اساتید با اخلاق دانست که شاگردانش با هزینه خود کلاس برگزار می کنند تا این استاد بزرگوار بیاید و تدریس کند.

سلطانی با بیان اینکه اگر خط و زبان ما از دست برود، همه چیز ما رفته است، تصریح کرد: زبان مادری ما کردی و زبان ملی ما فارسی است که هیچگاه آنها را از دست نخواهیم داد.

وی خطاب به مسئولان هنری کشوری اظهار داشت: هنرمندان برجسته ای در کرمانشاه فعالیت می کنند که مایه افتخار این دیار و ایران هستند و باید آنها را دریابید.

سلطانی همچنین خطاب به استاد، جواری گفت: امروز شما در آستانه ۶۰ سالگی هستند و تولد شما را که تولدی دیگر است تبریک گفته و گرامی می داریم.