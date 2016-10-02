به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: باتوجه به شرایط کنونی واحدهای صنعتی زمانی از بحران نجات می یابند که افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهند و به خوبی بازارهای هدف را شناسایی و نیازسنجی کنند.

وی افزود: بعد از جریان برجام شرایط به گونه ای رقم خورد که چرخ های صنعت و اقتصاد کشور از آن سکون خارج شد و به حرکت درآمد.

افشون ادامه داد: البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم اما حرکت شروع شده و گردونه تولید به حرکت درآمده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: تا پیش از برجام براساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، ۴۸ کشور برای صادرات محصولات تولیدی استان در چرخه حضور داشتند و امروز این رقم به ۵۳ کشور افزایش یافته که نشان می دهد در حوزه صنعت و اقتصاد روند رشد حاکم شده است.

افشون تصریح کرد: دستگاه های مرتبط در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گفتمان را به سمتی هدایت کنند که در این نشست ها راهکار برای بهتر شدن شرایط صادرات در استان مهیا شود چرا که صادرات عامل رونق تولید و صنعت و بالا رفتن نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی افزود: بازار جهانی امروز خواهان محصولات مرغوب است و این مساله رقابت در بازار را سنگین کرده و صنعتگران باید برای شناسایی بازارهای هدف، نیاز آنان و تولید محصولات مرغوب تلاش کنند.

افشون خاطرنشان ساخت: در این راستا واحدهای تولیدی و صنعتی باید برای دست یافتن به تکنولوژی جدید و روز جهان و بهسازی تجهیزات خود همت گمارند و منتظر کمک و حمایت های کوچک دولت نباشند.