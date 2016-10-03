افزایش ۳۶درصدی مرگ ناشی ازمسمومیت باگاز در۵ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در این مدت از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۱۳۹ نفر مرد و ۵۴ نفر زدن بودند.

در پنج ماهه اول سال جاری استان‌های تهران با ۴۴، فارس با ۱۷، اصفهان با ۱۵، کرمانشاه و لرستان هر کدام با ۱۱ فوتی بیشترین آمار تلفات مرگ بر اثر گازگرفتگی را داشته اند این در حالی است که آمار تلفات در دیگر استان ها کمتر از ۱۰ نفر و در تعدادی از آنها برابر با صفر بوده است.

بر اساس این گزارش در مرداد امسال تلفات مسمومیت با گاز کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است و از ۱۳ فوتی در مرداد سال قبل به ۱۱ فوتی در مرداد امسال رسیده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور به استناد آمارهای موجود ضمن هشدار نسبت به افزایش تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان تأکید کرد.

با توجه به استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی همراه است به نحوی که در سال گذشته ۷۵.۱ درصد از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال جان خود را از دست داده اند.

در سال گذشته از کل تلفات مسمومیت با گاز که ۶۲۶ نفر بوده ۴۷۰ نفر در نیمه دوم سال ثبت شده و تنها ۱۵۶ نفر مربوط به نیمه اول سال است. همچنین ۴۸۲ نفر از این متوفیات مرد و ۱۴۴ نفر زن بودند.