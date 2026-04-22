افزایش ۴۴ درصدی مرگ‌ ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۲ نفر شامل ۳۴ مرد و ۱۸ زن بر اثر استنشاق این گاز سمی جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه آمار تلفات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۴ درصدی داشته است، افزود: این موضوع زنگ خطری جدی برای رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز به شمار می‌رود.

عباسی گفت:بر اساس این گزارش، شهرستان آمل با ثبت ۹ مورد فوتی بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است. همچنین نوشهر و نور هر کدام با ۶ مورد و تنکابن و محمودآباد هر کدام با ۵ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های بابلسر، بهشهر و قائمشهر هر کدام با یک مورد فوتی، کمترین آمار را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین با اشاره به توزیع زمانی این حوادث گفت: اسفندماه با ۹ مورد فوتی، بهمن با ۸ مورد و اردیبهشت با ۷ مورد، بیشترین تلفات را به خود اختصاص داده‌اند و در آبان‌ماه موردی از فوت ناشی از مسمومیت با منوکسیدکربن گزارش نشده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام در مواجهه با فرد مسموم، خارج کردن سریع او از محیط آلوده و انتقال به هوای آزاد است. همچنین باید با باز کردن پنجره‌ها و ایجاد تهویه مناسب، از مسمومیت سایر افراد جلوگیری کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان خاطرنشان کرد: انتقال سریع فرد مسموم به مراکز درمانی و قرار دادن او در معرض اکسیژن، از مهم‌ترین اقدامات نجات‌بخش در این‌گونه حوادث است.