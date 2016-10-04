به گزارش خبرنگار مهر، علی سنگینیان در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع FATF و قانون تجارت، گفت: متاسفانه به جای پرداختن تخصصی به این موضوع، FATF در روزنامه‌ها، کوچه و خیابان و تریبون‌ها بحث می‌شود اما بسیاری از افرادی که در رابطه با FATF بحث می‌کنند محتوای موضوع را نمی‌دانند.

وی با بیان اینکه در این زمینه دولت هم خیلی ضعیف عمل کرده است، افزود: دستگاه تبلیغاتی دولت در این رابطه و موارد دیگر هم به خوبی عمل نمی‌کند و دولت از تصمیم کارشناسی که گرفته نمی‌تواند دفاع کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه به این موضوع هجمه زیادی وارد شده است و در بخش‌هایی حتی دولت عقب‌نشینی می‌کند، اظهار داشت: گروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد مالی یا بین دولتی و یک نهاد پرقدرت است که به اندازه سازمان ملل قدرت دارد. این نهاد یک سری استانداردهای نظارتی وضع می‌کند و وظیفه این گروه وضع استانداردها برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی و جرایمی است که نظام سلامت مالی را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه این نهاد مالی کشورهای عضو را موظف به انجام اقدامات و تشکیل کمیته‌هایی در این رابطه می‌کند، افزود: برای مبارزه با فساد باید با پولشویی هم مقابله شود و دولت یک کشور موظف به ارزیابی پولشویی است. همچنین باید هماهنگی ملی در کشور وجود داشته باشد و همه قوای قضایی، نظارتی و اجرایی با هم هماهنگ باشند.

سنگینیان با اعلام اینکه در ایران جرم‌انگاری پولشویی نداریم و اگر این موضوع در کشور اتفاق بیفتد آن را با اختلاس مرتبط می‌کنند، اظهار داشت: بررسی FATF نشان می‌دهد که این نهاد مالی به ما ۴۰ توصیه دارد و هیچ جایی اعلام نکرده که کشور باید چگونه آن را اجرا کند بلکه کشورها این توصیه‌ها را براساس قوانین اساسی خود اجرا می‌کنند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران راجع به پیامدهای پیوستن به FATF، گفت: امروزه همه بانک‌ها و نهادهای مالی سعی می‌کنند که این موارد را رعایت کنند بنابراین اگر ما به عنوان یک کشور این موارد را رعایت نکنیم، جزو کشورهای غیرهمکار قرار می‌گیریم که این موضوع باعث می‌شود، بانک‌ها و نهادهای مالی که قوانین این نهاد مالی را رعایت می‌کنند با ما همکاری نکنند.

وی با بیان اینکه بنابراین ما باید هم برای مبارزه با فساد و هم برای همکاری‌های مالی بین‌المللی با سایر کشورها توصیه‌های FATF را باید رعایت کنیم، اظهار داشت: اگر چه موضوع پیوستن به FATF همزمان با برجام شده است اما در صورت نبود برجام هم با توجه به سخت‌گیری‌های بین‌المللی، ما بخشی از همکاری‌های بانکی بین‌المللی را از دست می‌دادیم.

سنگینیان به اقدامات ایران در زمینه پولشویی اشاره کرد و گفت: سال ۸۶ قانون پولشویی تصویب شد و سال ۹۴ هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان به تصویب رسید و الان در حال تصویب آئین‌نامه است. اما از سال ۲۰۰۸ و بعد از تحریم‌ها ایران به لیست کشورهای غیرهمکار که استانداردهای FATF را رعایت نمی‌کند، اضافه شد.

وی با اعلام اینکه در سال ۲۰۱۲ ایران را جزو کشورهای پرریسک قرار دادند به این معنا که باید در رابطه با ما اقدامات متقابل انجام دهند و ما را تحریم کنند، افزود: در این لیست به جز ایران کره شمالی و کشورهای غیرهمکار شامل افغانستان، یمن و چند کشور کوچک در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بقیه کشورهای دنیا قانون و استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند و یا حداقل تدابیری اتخاذ کرده‌اند که FATF متقاعد شده که آنها براساس استانداردهای عمل می‌کنند، گفت: بنابراین به عنوان یک اقتصاد بزرگ نمی‌توان به FATF نپیوست.

سنگینیان با اشاره به اینکه البته در مورد تعریف تروریست مصداقی به ما نداده‌اند و ما هم این موضوع را به شورای امنیت ملی سپرده‌ایم، اظهار داشت: انتقادات در مورد پیوستن ایران به FATF ناشی از اطلاعات ناکافی از مفاد آن است و بخشی هم مربوط به این است که ما راه فراری در قوانین و مقررات بگذاریم.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران به دولت کمک کنیم تا بحث پیوستن به FATF مشخصا در چارچوب قانون اساسی ایران تصویب و اجرایی شود تا بتوانیم برای مبارزه با فساد در داخل کشور و گسترش ارتباطات تجاری از آن استفاده کنیم.