به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی صبح سه‌شنبه در این رزمایش اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت ایمنی در بنادر کشور صورت گرفته است و طرح‌های خوبی در این راستا اجرا می‌شود.

علیرضا نقی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای برگزاری مانورهای یکپارچه و متمرکز از سوی ستاد مرکزی سازمان بنادر، خاطرنشان کرد: ۲۶ مانور در طول سال برگزار می‌شود که در افزایش آمادگی نیروها نقشی مهم دارد.

وی از ارائه آموزش‌های مختلف به صورت عمومی و تخصصی برای کارکنان ایمنی و آتش‌نشانی خبر داد و اضافه کرد: اقدامات پیشگیرانه در دستورکار است و برای توسعه تجهیزت و امکانات برنامه داریم.

رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی از راه‌اندازی زیرساخت‌های مناسب اعلام و اطفای اتوماتیک حریق در بنادر کشور خبر داد و افزود: توسعه تجهیزات و به‌کارگیری نیروهای تخصصی را در برنامه داریم.

وی با اشاره به مصوبه تامین ۵۱ دستگاه خودرو سنگین، نیمه‌سنگین و امداد و نجات آتش‌نشانی برای بنادر کشور، ادامه داد: ویژه برنامه‌هایی به مناسبت روز آتش‌نشانی در بنادر بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با تشریح برنامه‌های اجرای مانور آتش‌نشانی و ایمنی در بندر بوشهر، اظهار داشت: این مانور با حضور نمایندگان آتش نشانی و ایمنی بنادر سراسر کشور در سه نقطه بندر بوشهر برگزار شد.

محمد مهدی بنچاری با تشریح بخش‌های مختلف این عملیات، بیان کرد: وقوع حادثه در برج بندر، آتش‌سوزی در یک کانتینتر و همچنین آتش‌سوزی در یکی از بارج‌های پهلوگیری شده در بندر به عنوان سناریوهای این مانور بودند.

وی از تجهیز بنادر استان بوشهر سیتم‌های آتش‌نشانی و ایمنی خبر داد و افزود: پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های ما برای کاهش مخاطرات در سطح استان است.