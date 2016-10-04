۸۲ خدمت در سازمان بنادر قابلیت الکترونیکی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آبایی بعدازظهر سه شنبه در اختتامیه رزمایش پدافند غیرعامل سایبری در بندر نوشهر گفت: بیش از ۱۵ سامانه اصلی در سازمان بنادر کشور وجود دارد و بیش از ۸۲خدمت قابلیت الکترونیکی دارد که اهمیت برگزاری پدافند غیرعامل سایبری چند برابر کرده است.

آبایی افزود: علیرغم حمله هکرها به سامانه ها و شبکه های الکترونیکی سازمان بنادر از سوی دشمنان بویژه از سوی عربستان و اسرائیل، تاکنون هیچگونه هکی علیه شبکه های الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی صورت نگرفته است.

وی افزود: خوشبختانه در برابر تهدیدات با علم و دانش جوانان و پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر همیشه سربلند بوده ایم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به ارتقا بنادر به نسل دوم و سوم و واگذاری خدمات بویژه به بخش خصوصی بویژه ارتقا سطوح سایبری و نرم افزاری گفت: برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل سایبری نقش مهم در حفاظت درون و برون سازمانی خواهد داشت و قبل از هجوم هکرها باید پیشگیری صورت بگیرد تا ایمنی سایبری صورت گیرد.

سیاوش رضوانی تاکید کرد: دغدغه آموزش و بالابردن سطح مراقبت ها و حفاظت از شبکه های انفورماتیک در سازمان بنادر، باعث شده امروز سازمان بنادر به عنوان سازمان پیشرو در برگزاری مانور پدافند غیرعامل سایبری باشد.



حیدرعلی کورنگی مدرس مانور پدافند غیرعامل سایبری نیز در این همایش با اشاره به برگزاری سه روزه این رزمایش در بندر نوشهر به انواع جنگ اطلاعاتی پرداخت و گفت: در دسته بندی جنگ های اطلاعاتی می توان جنگ فرماندهی، جنگ مبتنی بر جاسوسی، جنگ الکترونیک، جنگ روانی، جنگ اطلاعات اقتصادی و جنگ سایبری تقسیم کرد.

وی با اشاره به رتبه بندی فناوری اطلاعات افزود: رتبه فناوری اطلاعات متاسفانه در ایران کاهش یافته و از رتبه ۱۰۱ به ۱۰۴ کاهش یافته که این مساله نگران کننده است.

وی تاکید کرد: شناسایی حفره های امنیتی احتمالی در سامانه تحت وب بنادر از اهداف این رزمایش بوده است و خوشبختانه به نتایج خوبی بدست آمده است.